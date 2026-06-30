Anadolu Ajansı
Erzurum'da acı olay! Yataktan düşen bebek öldü
Erzurum'da dengesini kaybederek yataktan düşen 2 yaşındaki Yusuf Emre Tabu hayatını kaybetti.
Özetle DinleErzurum'da acı olay! Yataktan düşen bebek öldü
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3. Sayfa 2 dk önce
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, evde düştükten sonra hastanede hayatını kaybetti.
- Olay Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1. Bayraktar Sokak'ta meydana geldi.
- 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede Yusuf Emre Tabu (2) yataktan düştü.
- İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tabu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olay yeri inceleme ekipleri adreste çalışma yaptı.
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Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1. Bayraktar Sokak'ta 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede Yusuf Emre Tabu (2) dengesini kaybederek yataktan düştü.
HASTANEDE ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tabu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay yeri inceleme ekipleri ise adreste çalışma yaptı.
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