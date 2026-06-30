Erzurum'da dengesini kaybederek yataktan düşen 2 yaşındaki Yusuf Emre Tabu hayatını kaybetti.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1. Bayraktar Sokak'ta 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede Yusuf Emre Tabu (2) dengesini kaybederek yataktan düştü.

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HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tabu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri ise adreste çalışma yaptı.

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