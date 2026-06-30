İhlas Haber Ajansı
Bursa'da tarihi çarşıda büyük yangın! Ekipler olay yerinde
Bursa'da meşhur tarihi binaların bulunduğu çarşıda yangın çıktı. İkinci el mobilya satan iş yerinde çıkan yangın çatıya sıçradı. Bursa'nın birçok yerinden görünen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
Özetle DinleBursa'da tarihi çarşıda büyük yangın! Ekipler olay...
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Gündem 11 dk önce
Kayhan Mahallesi'ndeki Bat Pazarı olarak bilinen ikinci el eşya çarşısında, ikinci el mobilya satan bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın, eski yapının çatısını sardı.
- Yangının ikinci el mobilya satan bir iş yerinin ikinci katında çıktığı iddia ediliyor.
- Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor.
- Yangın nedeniyle Bursa'nın birçok bölgesinden görülen siyah duman gökyüzünü kapladı.
- Olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Dairesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
- Polis ekipleri yangın bölgesinde çevre güvenliğini sağladı.
- Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Kayhan Mahallesi'ndeki Bat Pazarı diye bilinen ikinci el eşya satımı yapılan çarşıda yangın çıktı. İddiaya göre, ikinci el mobilya satan bir iş yerinin ikinci katında elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede eski yapının çatısını sardı.
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Bursa'nın birçok bölgesinden görülen siyah duman bir anda gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Dairesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri yangın bölgesine sivil vatandaşların girmesine izin vermedi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatılırken söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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