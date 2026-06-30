Anadolu Ajansı
Kadıköy'de bina yıkımı sırasında göçük! 2 işçi kurtarıldı
Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçi ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Özetle DinleKadıköy'de bina yıkımı sırasında göçük! 2 işçi kur...
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3. Sayfa 11 dk önce
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Caferağa Mahallesi'nde bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana gelerek 2 işçi altında kaldı.
- Yıkım sırasında göçük meydana geldi.
- İnşaat alanında çalışan 2 işçi göçük altında kaldı.
- Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'taki binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi.
2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI
İnşaat alanında çalışan 2 işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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