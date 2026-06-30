Hindistan’da yaşanan anaokulu skandalı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sınıfta hiçbir görevlinin olmadığı 15 dakika boyunca 23 aylık bir bebek, başka bir çocuk tarafından defalarca kez ısırılarak dövüldü. Büyük ihmalle ilgili 6 personel hakkında soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Chhatrapati Sambhajinagar kentindeki özel bir anaokulunda yaşanan olay, çocuk güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yerel basına yansıyan haberlere göre, 23 aylık bir erkek çocuk, personelin çocukları sınıfta yalnız bırakmasının ardından başka bir çocuk tarafından defalarca ısırıldı ve dövüldü.

Anaokulunda skandal olay! Görüntüler yönetimin başını yaktı: Akranı, 23 aylık bebeği 25 kez ısırdı

3 ÇOCUK YALNIZ BIRAKILDI

Olay, 22 Haziran'da Firstcry Intellitots isimli anaokulunda meydana geldi. Kameralara yansıyan görüntülerde, kadın bir öğretmenin çocuklardan biriyle birlikte sınıftan ayrıldığı, kalan üç çocuğun içeride yalnız başlarına bırakıldığı görüldü.

Personelin bulunmadığı sırada çocukların korkuyla ağladığı ve kapıyı açmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Görüntülerde, çocuklardan birinin, 23 aylık olan bir erkek çocuğu yaklaşık 15 dakika boyunca 25 kez ısırdığı, defalarca kez vurarak saldırdığı, diğer çocuğun ise korku içinde olanları izlediği anlar yer aldı. Bu süre boyunca sınıfa herhangi bir personelin müdahale etmediği öne sürüldü.

Anaokulunda skandal olay! Görüntüler yönetimin başını yaktı: Akranı, 23 aylık bebeği 25 kez ısırdı

TALİHSİZ ÇOCUK DAKİKALARCA DÖVÜLDÜ

Okul yönetimi olayı saat 14.00'e kadar aileye bildirmezken, çocuk teslim alınırken yaraların "sadece birkaç çizikten ibaret" olduğu söylendi. Ancak aile, çocuğun kıyafetlerini çıkardığında vücudunun birçok yerinde ısırık izleri ve yaralar bulunduğunu fark etti. Çocuk daha sonra özel bir hastanede tedavi altına alındı.

AİLESİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Yetkililer, küçük çocuğun yüzü, burnu, dudakları, göğsü, sırtı ve bacaklarında ciddi yaralanmalar oluştuğunu açıkladı. Ailenin şikâyeti üzerine polis, anaokulunun yöneticileri, müdürü ve bir kadın bakıcı dahil toplam altı kişi hakkında ihmal iddiasıyla soruşturma başlattı.

Anaokulunda skandal olay! Görüntüler yönetimin başını yaktı: Akranı, 23 aylık bebeği 25 kez ısırdı

Aile ayrıca, okul yönetiminin dava açmamaları karşılığında kendilerine para ve çocukları için üç yıl ücretsiz eğitim teklif ettiğini öne sürdü. Okul yönetiminden söz konusu iddialar hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Eğitim Bakanlığı da anaokulu hakkında idari soruşturma başlatırken, olayla ilgili henüz herhangi bir tutuklama yapılmadı. Yerel basında yer alan haberlere göre, okulun gerekli belediye izinlerine de sahip olmadığı iddia ediliyor. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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