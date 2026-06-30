Çeşme Alaçatı'da bir eğlence mekanında gelen 870 bin 150 TL'lik hesap sosyal medyada gündem oldu. Tartışmalara yol açan adisyonla ilgili işletme sahibi Fırat Enuştekin, "Burada yüksek fiyatlardan ziyade müşterinin lüks ve gösterişli tüketimi söz konusu" ifadelerini kullandı.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte tatil beldelerindeki fiyat tarifeleri yeniden gündeme geldi. İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da bulunan lüks bir eğlence mekanına giden bir grubun ödediği hesap, adeta sosyal medyayı salladı.

Toplamda 870 bin 150 TL tutan adisyon görseli, kısa sürede binlerce yorum alarak tartışmalara neden oldu. Kimi kullanıcılar fiyatları astronomik bulurken, kimileri lüks segmentteki tüketim için normal olduğunu belirtti. Gündemi sarsan adisyonda en dikkat çeken detay ise yalnızca alkollü içeceklerin tutarının 851 bin 800 TL olması oldu.

Söz konusu adisyon sosyal medyanın dilinde

"LÜKS VE GÖSTERİŞLİ TÜKETİM"

Sosyal medyada büyüyen tepkiler sonrası işletme sahibi Fırat Enuştekin sessizliğini bozdu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran hesapla ilgili detaylı bir açıklama yapan Enuştekin, faturanın bu seviyeye ulaşmasının sebebinin mekanın fahiş fiyat politikası değil, masanın tercih ettiği ekstrem tüketim olduğunu söyledi. Hesabın 851 bin TL’lik kısmının tamamen lüks alkollü içeceklerden oluştuğunu belirten Enuştekin, "Söz konusu masada tam 49 şişe şampanya patlatıldı ve 2 şişe 18 yıllık premium viski tüketildi. Grubun yiyecek bedeli ise 18 bin TL civarındaydı. Dolayısıyla burada işletmenin yüksek fiyat uygulamasından ziyade, müşterinin tamamen kendi tercihi olan lüks ve gösterişli tüketimi söz konusudur" dedi.

"ALAÇATI DÜNYA ÇAPINDA BİR DESTİNASYON"

Çeşme Alaçatı’nın küresel ölçekte ilgi gören, üst segment bir turizm markası olduğunu hatırlatan Fırat Enuştekin, lüks hizmet veren bu tarz müesseselerde zaman zaman bu büyüklükte tüketimlerin yaşanabildiğini belirtti. Enuştekin, Çeşme esnafının bölge turizmini ayakta tutmak ve misafirlerine en kaliteli hizmeti sunmak için gece gündüz büyük bir emek verdiğini de sözlerine ekledi.

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