Titanik, Sivas'ta! İlginç yapı görenleri şaşırtıyor
Sivas'ta yer alan ve ilginç yapısı ile Titanik gemisine benzetilen 2 katlı ev, görenleri şaşırtıyor.
- Ev, mahalledeki yol çalışmaları sırasında yol açılması amacıyla bir kısmının kesilmesiyle bu halini almış.
- Ev, halk arasında zamanla gemiye benzetilerek anılmaya başlanmış.
- Bölge sakinleri tarafından 'aşk gemisi' olarak isimlendiriliyor.
- Yaklaşık 70 yıllık bir yapı olduğu belirtiliyor.
- Ev, önceden tek katlı iken daha sonra bir kat daha eklendiği ifade ediliyor.
- Görenlerin ilgisini çektiği vurgulanıyor.
Sivas Mısmılırmak Mahallesindeki eski yapı farklı görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Mahalledeki yol çalışmaları sırasında bir bölümü yıkılarak eski halini kaybeden ev, o günden bu yana gemiye benzetiliyor. Atıl durumdaki 2 katlı ev Titanik gemisine benzetilirken bölge sakinleri tarafından 'aşk gemisi' olarak isimlendiriliyor.
"GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"
Gemi evin yol yapımı sırasında kesildiğini aktaran mahalle sakinlerinden Musa Şeker şunları söyledi:
"Bu mahallede doğdum 76 yıldır burada yaşıyorum. Bu ev yol yapılmadan önce düzgün bir haldeydi, 70'li yıllarda yol açılınca evin bir kısmını kestiler. Yıllardır bu halde. Halk arasında zamanla aşk gemisine benzetilerek, o şekilde anılmaya başladı. Gelip gören gemiye benzetiyor, herkesin ilgisini çekiyor. 70 yıllık bir ev. Önceden tek katlıydı üzeri de bu hale gelmeden önce yapıldı. Şimdiki ev sahipleri karşı da oturuyor babaları bizim çocukluğumuzda bir kat daha yaptı. Görenlerin ilgisini çekiyor. Mahallede de biri aşk gemisi dedikten sonra herkes öyle hitap etmeye başladı"