Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Solakhan, 40 yaşından sonra düzenli üroloji kontrollerinin prostat hastalıklarının erken teşhisinde hayati önem taşıdığını belirterek, şikayet olmasa bile taramaların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Erkeklerde yaşın ilerlemesiyle birlikte prostat hastalıklarının görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Mehmet Solakhan, düzenli sağlık kontrollerinin hayat kalitesini korumada önemli rol oynadığını söyledi.

Prostatın, erkek üreme sisteminin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Solakhan, "40 yaşından sonra prostatta yaşa bağlı değişiklikler başlayabilir. Her erkekte hastalık gelişeceği anlamına gelmese de bu dönemden itibaren düzenli ürolojik değerlendirme yapılması ihtimal sorunların erken tespit edilmesini sağlar" dedi.

"HANGİ KONTROLLER YAPILMALI"

40 yaş sonrası kişiye özel değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Solakhan, "Üroloji uzmanı tarafından ayrıntılı sağlık öyküsü ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, Parmakla rektal muayene (gerektiğinde), PSA (Prostat Spesifik Antijen) kan testi, İdrar tahlili ve gerekli görülen diğer laboratuvar tetkikleri, İdrar akım testi (Üroflowmetri), Ultrasonografi ve ihtiyaç halinde ileri görüntüleme yöntemleri" dedi.

Ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan erkeklerde taramaların daha erken yaşta başlamasının gerekebileceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Solakhan, kontrollerin kişinin yaşına, genel sağlık durumuna ve risk faktörlerine göre planlanması gerektiğini ifade etti.

BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Prostat hastalıklarının her zaman belirti vermeyebileceğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Solakhan, "Sık idrara çıkma, Gece idrara kalkma, İdrar yaparken zorlanma veya kesik kesik idrar yapma, İdrar yaparken yanma, İdrarda veya menide kan görülmesi, Mesanenin tam boşalmadığı hissi. Bu belirtiler her zaman prostat kanseri anlamına gelmez. İyi huylu prostat büyümesi veya enfeksiyon gibi farklı nedenlerden de kaynaklanabilir. Ancak kesin nedenin belirlenebilmesi için uzman değerlendirmesi şarttır" şeklinde konuştu.

ERKEN TANI TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIYOR

Prostat kanserinin erken evrede çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Solakhan, düzenli kontroller sayesinde hastalığın erken dönemde tespit edilme şansının arttığını belirtti. Prof. Dr. Mehmet Solakhan,"Erken tanı, hem tedavi seçeneklerini artırıyor hem de hastaların yaşam kalitesinin korunmasına önemli katkı sağlıyor. Bu nedenle özellikle 40 yaş sonrasında erkeklerin şikâyet beklemeden düzenli üroloji kontrollerini yaptırmaları büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI HAYAT PROSTATI DA KORUYOR

Prof. Dr. Mehmet Solakhan, düzenli kontrollerin yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da prostat sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirterek; dengeli beslenme, ideal kilonun korunması, düzenli fiziksel aktivite, sigaradan uzak durulması ve yeterli su tüketiminin genel ürolojik sağlığı desteklediğini sözlerine ekledi.

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