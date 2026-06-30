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Hatay'ın Antakya ilçesinde gece saatlerinde park halinde bulunan Serkan Kallaç'a ait motosikletin, bir şüpheli tarafından kendi malıymış gibi son derece rahat tavırlarla çalındığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Durumun fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine harekete geçen ve güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakalayarak motosikleti sahibine teslim ederken; mağdur vatandaş sevincini "Allah devletimizden razı olsun" sözleriyle dile getirerek emniyet güçlerine teşekkür etti.

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