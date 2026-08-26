Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Manisa'da kahreden kaza! 2 kardeş canından oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Manisa'da kahreden kaza! 2 kardeş canından oldu

Manisa’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Erol Uçar ile kız kardeşi Nurten Erdoğan hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Kaza, Sındırgı-Simav karayolu Söğütçük Mahallesi geçişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erol Uçar (56) idaresindeki 10 ZD 808 plakalı otomobil, Simav istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Murathan G. (44) yönetimindeki 06 MGG 62 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya döndü.

Manisa'da kahreden kaza! 2 kardeş canından oldu
Başlık ResmiManisa'da kahreden kaza! 2 kardeş canından oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şerit ihlali yapan otomobilin sürücüsü Erol Uçar ile yanında yolcu olarak bulunan kız kardeşi Nurten Erdoğan'ın (54) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
GÜNDEM VİDEOLARI

Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada

Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Murathan G. ile yanında bulunan Cihan G. (34) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı Simav Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Yürek dağlayan kaza anı kamerada! 17 yaşındaki gence tur otobüsü çarptı! Başını yola çaptı, hayatını kaybetti
GÜNDEM

Yürek dağlayan kaza anı kamerada! 17 yaşındaki gence tur otobüsü çarptı! Başını yola çaptı, hayatını kaybetti

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden normale dönerken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler
"RÜŞVETLE İŞ YAPARDI!"
"İmamoğlu servet sahibi oldu" diyerek tek tek anlattı
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
'Şeytantepe' belgeseline soruşturma başlatıldı
CHP NOKTAYI KOYDU!
CHP NOKTAYI KOYDU!
Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu
YENİ HAMLELER YOLDA!
YENİ HAMLELER YOLDA!
Beşiktaş'ta Önder Özen'den transfer müjdesi
"FİİLİYATTA DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Bakan Fidan'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
Ölümcül ilaç iddiasında gerçek başka çıktı
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
F.Bahçe'nin sol kanat için hedefi belli oldu
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
Faizsiz 5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarı
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
Facebook ve Instagram’ın geleceğini değiştirecek
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
Erdoğan’ın sözündeki asırlık mesaj
PARAŞÜT FACİASI!
PARAŞÜT FACİASI!
Cansız bedenleri saatler sonra bulundu
MERAKLA BEKLENİYORDU
MERAKLA BEKLENİYORDU
Türkiye'den F-35 için yeni hamle!
“SURİYE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI”
“SURİYE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI”
MHP'li Topsakal’dan dikkat çeken SDG açıklaması
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğim"
'HAVAYA UÇURACAĞIZ'
'HAVAYA UÇURACAĞIZ'
ABD'li savcıdan Trump'a skandal tehdit!
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
Jimmy Durmaz'dan çok konuşulacak Ibrahimovic itirafı
ÇİFTE DEHŞET KAMERADA!
ÇİFTE DEHŞET KAMERADA!
360 bin TL ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu
KUYTUL SOPAYI SIRTINDA KIRMIŞ!
KUYTUL SOPAYI SIRTINDA KIRMIŞ!
Gizli tanık beyanı çarpıcı olayı ortaya çıkardı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç, kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı takip ediliyor
Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç?
Kaydet
Mahkemede İmamoğlu'nu terletecek savunma!
Mahkemede İmamoğlu'nu terletecek savunma!
Kaydet
Galatasaray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi
Galatasaray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.