MHP'li eski milletvekili Hüseyin Yıldız hayatını kaybetti

23. Dönem MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız, pazar günü Alanya’da düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yıldız’ın vefat haberini MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan duyurdu. Türkdoğan, yaptığı açıklamada, "Parti ve dava büyüğümüz, 23. Dönem Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız abimiz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hüseyin Yıldız’ın cenazesinin yarın Alanya’daki Hacımemişler Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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