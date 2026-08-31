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iPhone 18 Pro ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş ne zaman? Apple lansman tarihini duyurdu

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iPhone 18 Pro ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş ne zaman? Apple lansman tarihini duyurdu
Fotoğraf Başlığı iPhone 18 Pro ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş ne zaman?

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinliğin tarihi netleşti. Şirketin paylaştığı etkinlik duyurusuna göre Apple Özel Etkinliği Eylül ayında gerçekleşecek. Duyurulan Apple Event tarihinin ardından ise ''iPhone 18 Pro ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş ne zaman?'' merak konusu oldu. İşte tahminler ve bazı detaylar...

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Apple'ın etkinlik tarihini açıklamasının ardından iPhone 18 Pro modellerinin ne zaman ön siparişe açılacağına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Peki, iPhone 18 Pro ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş ne zaman?

İPHONE 18 PRO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın yeni iPhone ailesini tanıtacağı etkinlik için 9 Eylül 2026 tarihi açıklandı. Etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin sahneye çıkması bekleniyor. Apple'ın etkinlik duyurusuna göre de etkinlik 9 Eylül akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Etkinlikte hangi iPhone modellerinin hangi sırayla tanıtılacağı ve tüm ürünlerin satış takviminin nasıl olacağı henüz Apple tarafından ayrıntılı şekilde açıklanmadı.

iPhone 18 Pro ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş ne zaman? Apple lansman tarihini duyurdu
Başlık ResmiiPhone 18 Pro ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş ne zaman? Apple lansman tarihini duyurdu

İPHONE 18 PRO ÖN SİPARİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Apple'ın geçmiş yıllardaki lansman takvimleri dikkate alındığında, yeni iPhone modellerinin tanıtımdan kısa süre sonra ön siparişe açılması bekleniyor. Normal takvimde etkinliğin ardından gelen cuma günü ön siparişlerin başlaması ve takip eden hafta yeni modellerin satışa çıkması öngörülüyor.

iPhone 18 Pro ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş ne zaman? Apple lansman tarihini duyurdu
Başlık ResmiiPhone 18 Pro ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş ne zaman? Apple lansman tarihini duyurdu

2026 yılı içinse takvimin değişebileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. İddialara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön sipariş süreci 12 Eylül 2026 Cumartesi günü başlayabilir.

iPhone 18 Pro ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş ne zaman? Apple lansman tarihini duyurdu
Başlık ResmiiPhone 18 Pro ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş ne zaman? Apple lansman tarihini duyurdu

İPHONE 18 PRO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yeni iPhone modellerinin genel satış tarihi konusunda da benzer bir belirsizlik söz konusu. Ön siparişlerin 12 Eylül'de başlaması durumunda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in 18 Eylül 2026 Cuma günü mağazalarda satışa sunulabileceği iddia edildi. Önümüzdeki günlerde Apple tarafından yapılacak resmi duyuru ile tüm detaylar netlik kazanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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