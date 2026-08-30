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Garanti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var? 12-24 ay kiralama dönemi başlıyor!

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Garanti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var? 12-24 ay kiralama dönemi başlıyor!
Fotoğraf Başlığı Garanti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var?

Garanti BBVA iPhone sahibi olmak isteyenlere satın alma yerine kiralama seçeneği sunmaya başladı. Garanti BBVA Kirala üzerinden kullanıma açılan sistemde iPhone modelleri belirli süreyle kiralanabiliyor. Kullanıcılar tercih ettikleri cihazın modelini, rengini ve depolama kapasitesini seçerek farklı ödeme planları arasından seçim yapabiliyor. Garanti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var merak edilirken kampanyaya dair detaylar Garanti BBVA Mobil üzerinden müşterilere aktarıldı.

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Kiralama sisteminde süre 12 veya 24 ay olarak belirlenirken, ödeme seçenekleri de peşin başlangıç ödemesine göre değişiyor. Kiralanan cihazın mülkiyeti Garanti BBVA Kirala'da kalıyor ve sözleşme süresi tamamlandığında telefonun iade edilmesi gerekiyor. Sistem kapsamında cihazın sigorta güvencesiyle sunulması da avantajlar arasında dikkat çekti. İşte, Garanti telefon kiralama detayları ve iPhone kiralama ücretleri...

GARANTİ İPHONE KİRALAMA ŞARTLARI NELER?

Garanti telefon kiralama, iPhone Kirala hizmeti kapsamında otomatik bir uygunluk, risk/limit ve işlem güvenliği değerlendirmesine tabi tutuluyor. Başvuru sırasında sistemsel bir uygunluk/limit incelemesi yapılarak sonucu seçilen cihaz ve ödeme planına göre değişebiliyor.

Yapılan değerlendirme kredi başvurusu gibi değil ayrı bir kiralama uygunluk süreci olarak gerçekleşiyor.

Garanti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var? 12-24 ay kiralama dönemi başlıyor!
Başlık ResmiGaranti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var? 12-24 ay kiralama dönemi başlıyor!

GARANTİ İPHONE NASIL KİRALANIR?

iPhone kiralama işlemi için Başvurular> iPhone Kirala adımına girmeniz gerekir. Bu ekranda kiralamak istediğiniz iPhone'un model, renk, depolama alanı ve 12 veya 24 aylık kiralama süresini seçersiniz. Ardından ödeme türünü (aylık, peşin + taksitli veya tek seferde) belirleyip gerekli onayları vererek ödeme ve teslimat özetini kontrol edip başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Garanti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var? 12-24 ay kiralama dönemi başlıyor!
Başlık ResmiGaranti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var? 12-24 ay kiralama dönemi başlıyor!

GARANTİ İPHONE KİRALAMADA KAÇ AY TAKSİT İMKANI VAR?

Garanti BBVA iPhone'lar için 12 ay ve 24 ay olmak üzere iki farklı kiralama imkanı sunuyor. Ödemeler ise modele, ön ödeme ve taksit tutarına göre değişiyor.

Garanti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var? 12-24 ay kiralama dönemi başlıyor!
Başlık ResmiGaranti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var? 12-24 ay kiralama dönemi başlıyor!

iPhone 17 Pro için;

Aylık Sabit Ödemeyle
Aylık Tutar: 5.185 TL x 24 Ay

18.000 TL İlk Ödemeyle
Kalan Aylık Tutar: 4,360 TL x23 Ay

30.000 TL İlk Ödemeyle
Kalan Aylık Tutar: 3.595 TL x 23 Ay

42.000 TL İlk Ödemeyle
Kalan Aylık Tutar: 2.825 TL x23 Ay

Garanti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var? 12-24 ay kiralama dönemi başlıyor!
Başlık ResmiGaranti BBVA iPhone kiralama şartları neler, nasıl kiralanır, kaç taksit imkanı var? 12-24 ay kiralama dönemi başlıyor!

CİHAZ HASAR GÖRÜRSE NE OLUR, SİGORTA KAPSAMINDA MI?

Garanti telefon kiralamada banka üzerinden kiralanan iPhone cihaz, teslimden kiralama süresi sonuna kadar elektronik cihaz koruma sigortası kapsamındadır. Kazaen kırılma, düşme/ çarpma, sıvı teması, elektrik/voltaj hasarı, yangın ve poliçede tanımlı hırsızlık olayları teminat altındadır.

Kayıp, yankesicilik/aşırma, açık yerde unutma, kozmetik çizikler, kullanıma bağlı eskime ve yetkisiz onarım ise kapsam dışındadır. Sigortanın kesin kapsamı için ise poliçenin incelenmesi önerilmektedir.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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