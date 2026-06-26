Garanti BBVA Yatırım tarafından hazırlanan ‘2026 İkinci Yarı Finansal Piyasalar Strateji Raporu’nda gelecek 12 aylık dönem için BİST 100 endeksinde 19.500 hedef fiyat seviyesi öngörüldü. Enflasyon ve TCMB’nin faiz adımlarının ikinci yarıda piyasa performansı için belirleyici olacağı vurgulanan raporda; model portföyde yer alan 9 hisse de paylaşıldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yılın ikinci yarısına sayılı günler kala, strateji raporları gelmeye başladı. Garanti BBVA Yatırım tarafından paylaşılan ‘2026 İkinci Yarı Finansal Piyasalar Strateji Raporu’nda Borsa İstanbul beklentileri paylaşıldı.

2026’nın ikinci yarısında ana belirleyici unsurun dezenflasyon sürecinin başarısı olacağı ifade edilen raporda “Yılın ilk aylarında ekonomi politikalarındaki normalleşmenin desteklediği iyimser görünüm, martta yükselen jeopolitik riskler, enerji maliyetlerindeki artış ve enflasyon beklentilerindeki bozulma nedeniyle daha temkinli bir zemine taşındı” denildi.

FAİZ BELİRLEYİCİ OLACAK

Raporda “Yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecinin devam etmesini beklemekle birlikte, enerji fiyatlarının seyri ve beklenti kanalı üzerinden oluşabilecek etkiler nedeniyle enflasyondaki iyileşmenin öngörülenden daha kademeli gerçekleşebileceğini değerlendiriyoruz. Bu görünüm, para politikasındaki sıkı duruşun daha uzun süre korunmasını gerekli kılarken, faiz indirimi döngüsünün zamanlaması ve boyutu, piyasalar açısından temel belirleyicilerden biri olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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HANGİ ŞİRKETLER ÖNE ÇIKABİLİR?

Borsada endeks geneline yayılan bir hikâyeden ziyade şirket bazlı ayrışmaların öne çıkabileceği aktarılan raporda, “Operasyonel dayanıklılığı yüksek, güçlü nakit akışı oluşturabilen, fiyatlama gücüne sahip, net borçluluk seviyesi yönetilebilir ve enflasyonist ortamı daha etkin yönetebilen şirketlerin göreceli olarak daha güçlü performans sergilemesini bekliyoruz” yorumunda bulunuldu.

BİST 100’DE HEDEF FİYAT

Borsada BİST 100 endeksinin 5,2 F/K ve 6,7 FD/FAVÖK çarpanları ile işlem gördüğüne değinilen raporda “Bu oranlar sırasıyla gelişmekte olan ülke benzerlerine göre %60 ve %29 iskontoya işaret ediyor. Son dönemdeki güncel risk primi gelişmeleri, faiz koşulları ve kâr büyüme beklentileri ışığında 7,4x seviyesinde bir F/K çarpanının BİST 100 için adil düzey olduğunu hesaplıyoruz. Bu F/K çarpanının ve kâr büyümesinin ima ettiği endeks seviyesi de 19.500 olmakla birlikte, bu hedef, tarihsel çarpan ortalamaları ve hisse bazlı endeks tahmin çalışmalarımızla uyumlu görünmektedir” denildi.

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YÜZDE 34 PRİM BEKLENTİSİ

Garanti BBVA’nın BİST 100’deki 12 aylık fiyat beklentisi %34 prim potansiyeline işaret ederken, raporda “Bankacılık endeksi ise jeopolitik gelişmelerde yaşanan rahatlama ile son dönemde sanayi endeksine göre olumlu ayrıştı. Ancak yılbaşından itibaren sanayi endeksine göre %12 zayıf performans sergiledi. Bankalarda mart ayından itibaren artan fonlama maliyetleriyle birlikte marj baskılarının yeniden öne çıktığını görüyoruz. Enflasyon görünümü ve TCMB’nin faiz adımları, bankacılık endeksinde belirleyici olacaktır” ifadelerine de yer verildi.

MODEL PORTFÖYDE 9 HİSSE

9 hisseden oluşan model portföyünü de paylaşan Garanti BBVA Yatırım; raporda bu hisseleri AKBNK, BIMAS, EKGYO, GWIND, TAVHL, THYAO, TUPRS, TURSG ve YKBNK olarak sıraladı.