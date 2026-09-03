Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaştırmada hedef Net Sıfır Emisyon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde ve Sıfır Atık Vakfı’nın öncülüğünde attığımız adımları Samsun’da da kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Konferansı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Sıfır Atık Vakfı’nın “Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi” mottosuyla Türkiye genelinde yürüttüğü çalıştayların Samsun ayağının sonuç konferansında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2017’de başlatılan Sıfır Atık Hareketi’ni sadece bir çevre hassasiyeti olarak değil; ekonomik dayanıklılık, kalkınma vizyonu ve uluslararası iş birliğinin temel unsuru olarak gördüklerini anlattı.

Uraloğlu, “Bu anlayışla Sıfır Atık Vakfı ile imzaladığımız İşbirliği Protokolü, bakanlığımızın mevcut çalışmalarını güçlendiren stratejik bir adımdır. Protokol sayesinde ulaştırma projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkarıyor; inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımını artırıyor; limanlarımızda, havalimanlarımızda ve istasyonlarımızda sıfır atık uygulamalarını standart hâline getiriyoruz” dedi.

“HEDEFİMİZE KARARLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Ulaşım sektörünün, medeniyetlerin yükselişinde her zaman belirleyici olduğunu da belirten Bakan Uraloğlu, “Ancak bu dönüşüm, fosil yakıtlara dayalı sistemlerle karbon salımını da artırmıştır. Günümüzde ulaşım sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 21’ini oluşturarak dünyada üçüncü, yüzde 17,6’lık payıyla Türkiye’de ise ikinci sıradadır. İşte bu bilinçle Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası’nı tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Avrupa Birliği mali iş birliğiyle desteklenen bu proje kapsamında emisyon modellemeleri yapıyor, farklı senaryolara göre projeksiyonlar oluşturuyor ve 2053 net sıfır emisyon hedefimize kararlı adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye’de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın sorumluluğuyla, her projeyi çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendirdiklerini de belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bakanlık olarak iklim kriziyle mücadelede öncü bir rol üstlenerek, çevreye duyarlı, karbon emisyonunu azaltan ve hızlı, güvenli, ekonomik ulaşım sistemlerini hayata geçiren projeler geliştiriyoruz ve icraatlarımızla da gösteriyoruz. Az önce bahsettiğim Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle; karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek, farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonları oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen son 24 yılda; 6.101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30.120 kilometreye yükselterek; kesintisiz trafik akışıylayaklaşık 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği yıllık 6,57 milyon ton karbon emisyonunu atmosferimizden bertaraf ederek; gelecek nesillerimize daha temiz bir Türkiye mirası hazırladık.”

Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaştırmada hedef Net Sıfır Emisyon

“SOKET BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISINDA AVRUPA’DA LİDERİZ”

Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, Güneş Enerji Santralleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izini azalttıklarını vurgulayan Uraloğlu, “Yıllık yaklaşık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağlıyoruz. Hiç şüphesiz fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte elektrikli araçlar da kritik bir rol oynuyor. Elektrikli araç sayımız 2026 ilk yarısı itibarıyla 450 bini aştı, şarj soket sayımız yaklaşık 47 bine ulaştı. Soket başına düşen araç sayısı bakımından Avrupa’da lider konumdayız” diye konuştu.

FİBER OPTİK HEDEFİ 20 BİN KİLOMETRE

Akıllı Ulaşım Sistemlerini kullanarak trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla da emisyonların azaltılmasına artı bir katkı sunduklarına dikkati çeken Uraloğlu, “Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi Yazılım Platformumuzu Hasdal-İstanbul Havalimanı 5G koridorunda devreye aldık. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızı da 20 bin km’ye çıkaracağız” dedi.

Uraloğlu ayrıca, demiryolunda yük taşımacılığı payını yüzde 5’ten yüzde 22’ye yükseltmek için projelerimizle daha güvenli, dengeli ve çevre dostu çok modlu taşımacılığı da desteklediklerini vurguladı.

Uraloğlu, “Yeşil Liman Sertifikası ve deniz taşımacılığında dekarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaştırmada hedef Net Sıfır Emisyon

“AVRUPA’NIN ÖRNEK ÜLKELERİ ARASINDA YER ALIYORUZ”

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen havalimanı karbon akreditasyonu programı kapsamında da Türkiye’nin, karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 52 havalimanıyla dünyada en yüksek sayıda sertifikaya sahip 3. ülke konumunda olduğunu belirten Uraloğlu, “Havalimanlarında Follow Me hizmetlerinde kullandığımız elektrikli araçlar sayesinde de havacılıkta sıfır emisyon hedefine hızla yaklaşıyor, bu tür çevre dostu yaklaşımlarımızla sürdürülebilirlikte Avrupa’nın örnek ülkeleri arasında yer alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı el ele vererek, ülkemizin ciğerlerini korumak için Her Bilet Bir Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan kampanyamız gibi çevre odaklı çalışmalarımızla da birikimimizi artırıyoruz. Tüm bu çalışmalar, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda, çevresel sürdürülebilirliği ekonomik kalkınmayla bir arada ele aldığımızın somut göstergesidir” şeklinde konuştu.

Uraloğlu konuşmasında, Samsun’un limanı, lojistik merkezleri, sanayisi, tarımı ve Karadeniz’e açılan konumuyla Türkiye’nin stratejik üretim ve ticaret üslerinden biri olduğunu da dile getirdi. Uraloğlu, “Bu nedenle burada açıklanacak İl Sıfır Atık Hedef Belgesi yalnızca çevre belgesi değil; ulaşım, inşaat atığı, liman-havalimanı işletmesi, kentsel hareketlilik ve kaynak verimliliğini de kapsayan bir kalkınma belgesidir” dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaştırmada hedef Net Sıfır Emisyon

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlık olarak; inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmayı, liman ve havalimanı sahalarında sıfır atık standartlarını yaygınlaştırmayı, Kombine taşımacılık ve yükün karayolundan denizyolu ile demiryoluna aktarılmasını desteklemeyi sürdüreceğiz. Valilik bünyesinde kurulacak Sıfır Atık Kurulu’nun takibine de kurumlarımızla katkı vereceğiz. Bu forum ve bu konferanslar fikir alışverişinin ötesinde; somut iş birliklerinin yerel hedeflerin ve COP31 sürecine taşınacak ulusal deneyimin zeminidir. Sıfır atık yaklaşımını ulaştırma sektörünün geneline yaymak, kaynakları verimli kullanmak ve iklim kriziyle mücadelede öncü rol üstlenmek için buradayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde ve Sıfır Atık Vakfı’nın öncülüğünde attığımız adımları Samsun’da da kararlılıkla sürdüreceğiz.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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