Yine Manavgat yine yangın: Örenşehir Mahallesi'nde başlayan alevlere müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda helikopter, uçak, su ikmal aracı ve 75 personel alevlere müdahale ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda bir kez daha yangın çıktı. Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında başlayan yangına ekipler kısa sürede müdahale ediyor.

İhbarın ardından bölgeye 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının yanı sıra 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Söndürme çalışmalarında 75 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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