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Yine Manavgat yine yangın: Örenşehir Mahallesi'nde başlayan alevlere müdahale ediliyor

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Yine Manavgat yine yangın: Örenşehir Mahallesi'nde başlayan alevlere müdahale ediliyor
Fotoğraf Başlığı Yine Manavgat yine yangın: Örenşehir Mahallesinde başlayan alevlere müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda helikopter, uçak, su ikmal aracı ve 75 personel alevlere müdahale ediyor.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda bir kez daha yangın çıktı. Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında başlayan yangına ekipler kısa sürede müdahale ediyor.

İhbarın ardından bölgeye 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının yanı sıra 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Söndürme çalışmalarında 75 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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