Fatih Tekke'siz ilk maç Gençlerbirliği: Trabzonspor'un 5 eksiği var
Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 6 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençlerbirliği karşılaşmasına çıkacak.
Süper Lig'de ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Başkent ekibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo ve Tim Jabol-Folcarelli, sakatlıkları sebebiyle Gençlerbirliği maçında takımlarını yalnız bırakacak.