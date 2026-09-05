Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fatih Tekke'siz ilk maç Gençlerbirliği: Trabzonspor'un 5 eksiği var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fatih Tekke'siz ilk maç Gençlerbirliği: Trabzonspor'un 5 eksiği var

Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 6 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençlerbirliği karşılaşmasına çıkacak.

Trabzonspor kadrosunda Mohamed Salah gibi yıldızlar bulunuyor.
Başlık ResmiTrabzonspor kadrosunda Mohamed Salah gibi yıldızlar bulunuyor.

Süper Lig'de ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Başkent ekibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo ve Tim Jabol-Folcarelli, sakatlıkları sebebiyle Gençlerbirliği maçında takımlarını yalnız bırakacak.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL│Trabzonspor’un yeni golcüsü, Bayern Münih
SPOR

ÖZEL│Trabzonspor’un yeni golcüsü, Bayern Münih'in kapısından dönmüş: Tam bir ceza sahası tilkisi
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EN DÜŞÜK MAAŞ...
EN DÜŞÜK MAAŞ...
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
Kayıp yakınları itiraz edecek
IMANNOOR
IMANNOOR
BÜYÜK AKŞAMA AZ KALDI
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
"Biz çarpmadık, gemi bize çarptı"
ALINIR MI SATILIR MI?
ALINIR MI SATILIR MI?
Altın fiyatı 11 Eylül’e kilitlendi!
"İŞ İŞTEN GEÇTİ"
G.Saray maçında penaltı ve kırmızı kart doğru mu?
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 76 bin lira kâr etti!
BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK
BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK
Depreme dayanıklı 500 yataklı hastane geliyor
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
Jackson’ı zehirleyen ‘ilaç’la ölmüş!
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
Kartal ve Italiano'nun muhtemel 11'leri netleşti
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
'ATMOSFERDEN ETKİLENMEZLER'
'ATMOSFERDEN ETKİLENMEZLER'
Sporting Lizbon’un eski hocaları, G.Saray için konuştu
EMSAL KARAR ÇIKTI
EMSAL KARAR ÇIKTI
İşçinin özel hayatı, işvereni ne kadar ilgilendirir?
ŞANTAJCI AVUKATLAR
ŞANTAJCI AVUKATLAR
Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın
TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU!
TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU!
Aracın bağlanacağını öğrendi, dehşet saçtı
ESRARENGİZ ÖLÜM!
ESRARENGİZ ÖLÜM!
Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü
İSTANBUL'DA OTEL YANGINI!
İSTANBUL'DA OTEL YANGINI!
Çok sayıda müşteri yaralandı
DÜĞÜN GÜNÜ CAN VERDİ
DÜĞÜN GÜNÜ CAN VERDİ
Henüz 26 yaşındaydı... Ölümü kahretti
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
Kuralsız servisçi korsanı patlattı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kars'a depreme dayanıklı 500 yataklı bölge hastanesi geliyor!
Kars'a depreme dayanıklı 500 yataklı bölge hastanesi geliyor!
Kaydet
Prostat büyümesiyle ilgili ezber bozan bilgi: Her hasta için ameliyat gerekmiyor
Prostat büyümesiyle ilgili ezber bozan bilgi: Her hasta için ameliyat gerekmiyor
Kaydet
100 bin lira yatıran 76 bin lira kâr etti! İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren fonları
100 bin lira yatıran 76 bin lira kâr etti! İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren fonları
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.