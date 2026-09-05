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Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi

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Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi
Fotoğraf Başlığı Girnedeki gemi faciasında ölü sayısı 13e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehrinden Mersin'in Taşucu Limanı'na giderken batan Filo Jet isimli geminin enkazından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada ölü sayısı 13'e çıkarken kayıp 15 kişi aranıyor.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehrinden Mersin'in Taşucu Limanı'na giderken alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 13'e çıktı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan deniz kazasının sonrasında yapılan çalışmalar ile alakalı son durumu paylaşmıştı.

Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi
Başlık ResmiGirne'deki gemi faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi

2 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Üstel, gemi enkazında dün sabah ulaşılan iki kadın naaşı ile alakalı kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek, "Polis Teşkilatımız tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a ait olduğu belirlenmiş, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

Üstel, hayatını kaybeden Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi
Başlık ResmiGirne'deki gemi faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.

Bakanlığın NSosyal sayfasından paylaşılan açıklamada, "Girne açıklarında alabora olan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi ile TCG Alemdar kurtarma gemisi tarafından devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı esnada batmıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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