En acı hasat başladı! İşçiler tonunu 7 bin TL'ye topluyor

Türkiye'nin önemli biber üretim alanlarından biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadı başladı. Ton hesabı çalışan işçiler, biberin tonunu 7 bin liraya topluyor.

Gaziantep İslahiye'de yaklaşık 20 ila 25 bin dekarlık alanda üretilen kırmızı biberlerin hasadına başlandı. Gastronomi kenti Gaziantep'te, biberin rekoltesinin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürürken aşırı sıcağın altında çalışan işçiler günlük tonlarca biber toplayarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kurutmaya bırakılan biberler, toz biber ve pul biber olarak kullanılırken, yaş hali ise salça yapımında da kullanılıyor. Gaziantep'teki biber üretiminin yüzde 90'ının yapıldığı İslahiye'de üretilen biberler diğer illere de gönderiyor.

En acı hasat başladı! İşçiler tonunu 7 bin TLye topluyor

"İŞÇİLERİMİZ, TON HESABI ÇALIŞIYOR"

Hasat ile ilgili bilgi veren çiftçi Hulki Gerçek, "Biber hasadına Ağustosun 5'i ile 15'i arasında başlıyoruz. Bu sene yağmur nedeniyle biraz gecikmeli başladık. Mahsullerde verim normal. Genelde tatlı biber olarak verim iyi de acı biberde verim düşük. İşçilerimiz, ton hesabı çalışıyor. Tonunu ise 7 bin TL'den topluyorlar. Ortalama sabah saat 6-7 gibi başlıyorlar, akşam ne zaman isterlerse bırakıyorlar. Biz topladığımız biberleri, sergende çektirip çuvallarla Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Burada da fabrikalarımız var ama genelde oraya gönderiyoruz. Bu biberler fabrikalarda toz biber haline getiriliyor. Kullandığımız yemekte pul biber, toz biber gibi çeşitlendiriyorlar" diye konuştu.

En acı hasat başladı! İşçiler tonunu 7 bin TLye topluyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası