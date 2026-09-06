Alışveriş caddeleri doldu

Pandemi sonrası yüksek kiralar sebebiyle uzun süre boş kalan İstanbul’un prestijli alışveriş caddeleri yeniden dolmaya başladı.

Nişantaşı Abdi İpekçi ve Teşvikiye ile Bağdat Caddesi’nde mağaza doluluk oranı yüzde 98’e ulaşırken, özellikle uluslararası lüks markalar, kozmetik, gurme restoran ve yeme-içme sektörlerinden gelen güçlü talep kiralama hareketliliğini artırdı.

Nitelikli mağaza arzının son derece sınırlı olması nedeniyle boşalan dükkânlar, piyasaya çıkmadan yeni kiracı buluyor. Talep artışı ve sınırlı arz, birincil lokasyonlardaki metrekare kiralarını da yukarı çekiyor. Markalar mevcut mağazalarını daha verimli kullanmaya yönelirken, ana caddelerdeki ikincil noktalar ve yakın çevrede gelişen yan akslar alternatif hâline geliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası