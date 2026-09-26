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TOKİ Kiralık Sosyal Konut kurası ne zaman? Bakan Murat Kurum paylaştı

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TOKİ Kiralık Sosyal Konut kurası ne zaman? Bakan Murat Kurum paylaştı
Başlık ResmiTOKİ Kiralık Sosyal Konut kurası ne zaman? Bakan Murat Kurum paylaştı

İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar, kura takvimine odaklanmmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu.Peki,TOKİ Kiralık Sosyal Konut kurası ne zaman?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Kiralık sosyal konut projesine başvurular için verilen süre doldu. Başvuru sürecinin sona erdiğini hatırlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuralara ilişkin açıklamada bulundu.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT KURASI NE ZAMAN?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1.071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.

TOKİ Kiralık Sosyal Konut kurası ne zaman? Bakan Murat Kurum paylaştı
Başlık ResmiTOKİ Kiralık Sosyal Konut kurası ne zaman? Bakan Murat Kurum paylaştı

İLK ETAPTA 1071 KONUT KİRALANACAK

İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar ise projeye başvuramayacak.

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

KİRALAR İLK 12 AY ARTIRILMAYACAK

Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.

Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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