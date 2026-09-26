Artvin Sugören Limanı’nda deniz yüzeyinde roket benzeri bir cisim gören vatandaşlar panik yaptı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

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Artvin'in Hopa ilçesindeki Sugören Limanı’nda su yüzeyinde bulunan cismi fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

NE OLDUĞU ARAŞTIRILACAK

Görüntülerde, silindirik yapıdaki cismin üzerinde kanatçık benzeri parçalar olduğu görüldü. Cismin ne olduğu ve nereden geldiği henüz belirlenemezken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Suda görenler telefona sarıldı! Sahilde roket alarmı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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