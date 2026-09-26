Suda görenler telefona sarıldı! Sahilde 'roket' alarmı
Artvin Sugören Limanı’nda deniz yüzeyinde roket benzeri bir cisim gören vatandaşlar panik yaptı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
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Artvin'in Hopa ilçesindeki Sugören Limanı’nda su yüzeyinde bulunan cismi fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
NE OLDUĞU ARAŞTIRILACAK
Görüntülerde, silindirik yapıdaki cismin üzerinde kanatçık benzeri parçalar olduğu görüldü. Cismin ne olduğu ve nereden geldiği henüz belirlenemezken, ekiplerin incelemesi sürüyor.
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