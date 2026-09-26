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Yaşam

Suda görenler telefona sarıldı! Sahilde 'roket' alarmı

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Suda görenler telefona sarıldı! Sahilde 'roket' alarmı
Başlık ResmiSuda görenler telefona sarıldı! Sahilde roket alarmı

Artvin Sugören Limanı’nda deniz yüzeyinde roket benzeri bir cisim gören vatandaşlar panik yaptı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

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Artvin'in Hopa ilçesindeki Sugören Limanı’nda su yüzeyinde bulunan cismi fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

NE OLDUĞU ARAŞTIRILACAK

Görüntülerde, silindirik yapıdaki cismin üzerinde kanatçık benzeri parçalar olduğu görüldü. Cismin ne olduğu ve nereden geldiği henüz belirlenemezken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Suda görenler telefona sarıldı! Sahilde roket alarmı
Başlık ResmiSuda görenler telefona sarıldı! Sahilde roket alarmı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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