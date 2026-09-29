Tartıştığı İETT şoförüne yolda barikat kurdu! Yolu kapatıp dakikalarca bekledi

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, trafikte tartıştığı İETT otobüsünün önünü kamyonetiyle kesen bir sürücü, dakikalarca yol vermeyerek seferin yapılmasını ve güzergahın akışını engelledi. Şahintepe Mahallesi İGTOT toptancılar çarşısı mevkisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından aracını kasten otobüsün önüne çekerek barikat kuran şahsın inadı pes dedirtti. Otobüs şoförünün ve yolcuların mağdur edildiği, kamyonet sürücüsünün ise uzun süre aracını yoldan çekmemekte direndiği o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Başakşehir Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBaşakşehir

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