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Lezzetin ve Buluşmanın Adresi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri

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Lezzetin ve Buluşmanın Adresi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri
Başlık ResmiLezzetin ve Buluşmanın Adresi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri

Şanlıurfa’da sofra; lezzetin yanı sıra dostluğun, sohbetin, misafirperverliğin ve paylaşmanın buluştuğu özel bir kültürün parçasıdır. Göbeklitepe’den Balıklıgöl’e, Harran’dan Halfeti’ye uzanan bu kadim şehirde yöresel lezzetler, kuşaktan kuşağa aktarılan köklü bir mirasın izlerini taşır.

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Bir ocakbaşında kebabın közünü beklerken koyulaşan sohbetler, bir çay bahçesinde uzayıp giden buluşmalar, Şanlıurfa’nın kendine özgü yaşam kültürünün vazgeçilmez anlarıdır. Çünkü bu şehirde güzel bir sofra; sıcak bir yemek, demli bir çay ve samimi bir sohbetin ötesinde, insanları bir araya getiren bir paylaşım alanıdır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. bünyesinde hizmet veren sosyal tesisler de bu köklü sofra kültürünü kentin farklı noktalarında yaşatıyor. Yöresel lezzetlerden günlük yemek seçeneklerine, çay ve kahve molalarından ailece geçirilen keyifli vakitlere kadar farklı ihtiyaçlara cevap veren tesisler, Şanlıurfalıların yanı sıra kenti ziyaret eden misafirleri de ağırlıyor.

CUMHURİYET GASTRONOMİ MERKEZİ HİZMETTE

Şehrin gastronomi kültürüne önemli bir katkı sunan Cumhuriyet Gastronomi Merkezi, çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başladı. Her ayrıntısı düşünülerek tasarlanan merkez, 750 metrekarelik salonu ve 480 metrekarelik mutfağıyla Şanlıurfa’nın yöresel lezzetlerine ev sahipliği yapıyor. Tarihi ve kültürel zenginliği mutfak kültürüyle buluşturan merkez, Şanlıurfa’nın gastronomi değerlerinin tanıtılmasına ve kent turizmine katkı sunuyor.

KARABUĞDAY GLUTENSİZ KAFE

Çölyak hastaları, glüten hassasiyeti bulunanlar ve sağlıklı beslenmeye önem verenler için hizmete sunulan Karabuğday Glutensiz Kafe, Karaköprü’deki Şanlıurfa Çocuk Oyun Dünyası içerisinde misafirlerini ağırlıyor. Glütensiz ürün seçenekleriyle öne çıkan kafe, farklı beslenme ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda farkındalık ve sağlıklı yaşam kültürüne katkı sunan özel bir buluşma noktası olarak hizmet veriyor.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA SOSYAL TESİSLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri, şehrin farklı noktalarında sunduğu çeşitli hizmetlerle hemşehrilerine farklı alternatifler sunuyor. Cumhuriyet Ocakbaşı, GAP Sukay, Seyirtepe Kafe, Belediye Çay Bahçesi, Çocuk Oyun Dünyası, Kitap Kafe, Bozova Çatak Bungalov Evleri, Siverek Vadi Park ve Hamarat Eller Mutfağı farklı konseptleriyle sosyal yaşamın önemli durakları arasında yer alıyor.

Kimi ocakbaşının sıcak atmosferinde lezzetli bir sofranın keyfini çıkarıyor, kimi çay bahçesinde dostlarıyla sohbet ediyor. Kimi Kitap Kafe’de sakin bir ortamda vakit geçirirken, kimi çocuklarıyla birlikte Çocuk Oyun Dünyası’nın sunduğu imkanlardan yararlanıyor. Bozova Çatak Bungalov Evleri’nde doğayla iç içe huzurlu bir zaman geçirmek, Siverek Vadi Park’ta ise doğanın eşsiz atmosferinde vakit geçirmek mümkün. Hamarat Eller Mutfağı ise geleneksel ev yemeklerinin sıcaklığını ve yöresel lezzetleri sofralara taşıyor.

SOFRALARDA BULUŞAN ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da sohbet sofradan, sofra ise paylaşmaktan ayrılmaz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri de şehrin köklü sofra kültürünü farklı mekan ve konseptlerle yaşatmaya devam ediyor. Yeme-içme hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarıyla da Şanlıurfalıların günlük yaşamına eşlik eden tesisler, lezzetli sofralar, keyifli sohbetler ve güzel buluşmalar için misafirlerini ağırlıyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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