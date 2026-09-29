A Milli Takım'da iki isimden kötü haber

UEFA Uluslar A Ligi'nin ikinci haftasında Belçika ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle ağrısı olan Emirhan Topçu, antrenmanda yer almadı.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın hazırlıklarına Riva'da yapılan antrenmanla başladı.

ORKUN VE EMİRHAN İDMANDA YER ALMADI

Dün oynanan Türkiye - İtalya maçında belirli süre alan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda idmana çıktı. Isınma hareketlerinin ardından çeviklik çalışması ve sprint koşuları yapan oyuncular, ardından top kapma çalışması yapıp taktik oyun oynadı. İtalya maçı sonrasında ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle ağrısı olan Emirhan Topçu, bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.

A Millî Takımımız, yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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