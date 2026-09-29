Ekran macerasında 2.sezonunu sürdüren Çirkin dizisiyle ilgili paylaşımlar gündem oldu. Pazar günleri izleyici karşısına çıkan Çirkin'in final tarihi belli oldu. Peki, Çirkin dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?

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Çirkin dizisi hakkında final kararı alındı. Başrollerinde Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı Çirkin dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Çirkin dizisinin final yapacağı tarih netleşti. Finalin ayrıntıları dizinin resmi sosyal medya kanalları üzerinden paylaşıldı.

Çirkin dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?

ÇİRKİN FİNAL AÇIKLAMASI

Resmi kanal üzerinden yapılan açıklamada; "Yepyeni bir soluk getirdiğimiz, övgü aldığımız, tarz yarattığımız #Çirkin dizimiz hiçbirimizin elinde olmayan sebeplerle 11.bölümde son buluyor. Nasip böyleymiş. Emeği geçen tüm oyuncu ve ekibe, birlikte yol aldığımız kanalımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Yapılan işten gurur duyduk. Sağ olun, var olun. Yeni hikayelerimizle beraber buluşmak üzere...

Pazar günü görüşmek dileğiyle" denildi.



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