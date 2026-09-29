Şanlıurfa'da balkondan düşen 2 yaşındaki bebek can verdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Haliliye Mahallesi'nde, 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 3’üncü katındaki balkondan zemine düştü.

Ağır yaralanan bebek, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yakup Yeşilyaprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Siverek Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSISiverek

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