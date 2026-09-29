Trabzonspor'dan Manchester United'a: İndirim yapın, Onana'yı alalım

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi, bu sezon bir kere daha Manchester United'dan kiraladığı 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın tapusunu almak için harekete geçti.

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Her fırsatta Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyleyen Andre Onana'nın takımda kalma isteği ve gösterdiği performanstan memnun olan Trabzonspor yönetimi, İngiliz ekibi Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başlama kararı aldı.

MANU'DA BEKLENTİ 10 MİLYON AVRO

Bordo-mavililerin ilk hedefi, Kamerunlu oyuncunun bonservisi için 10 milyon avro isteyen Premier Lig temsilcisi Manchester United'ı indirime ikna etmek.

Yönetim, Manchester United'ı indirime razı edebilirse 2 milyon avroluk imza ücretiyle birlikte yıllık 5,5 milyon avro kazanan Onana'dan da fedakârlık isteyecek. Kamerunlu kalecinin bu konuda problem çıkarmayacağı öngörülüyor.

Andre Onana'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

MENAJERİ GÖRÜŞME ODASINA

Beş yıllık sözleşme imzalanması planlanan yıldız oyuncu, uzun süre Trabzon'da kalmaya hazır. Yönetimin oyuncunun menajeriyle de temasa geçerek en kısa sürede her iki tarafla da masaya oturması bekleniyor.

Yıldız oyuncunun, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bu pozu verdi.

KEYFİ YERİNDE

Andre Onana, geldiği günden bu yana takımın neşe kaynağı oldu. Kamerunlu kaleci, dünkü idmanda güneş gözlüğüyle verdiği pozlarla arkadaşlarını güldürdü.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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