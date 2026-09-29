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KKTC'de Filo Jet faciasında 1 kişinin daha naaşı bulundu

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KKTC'de Filo Jet faciasında 1 kişinin daha naaşı bulundu
Başlık ResmiKKTCde Filo Jet faciasında 1 kişinin daha naaşı bulundu

Girne açıklarında Filo Jet yolcu gemisinin batmasıyla yaşanan faciada bilanço ağırlaşıyor. 570 metre derinlikte sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 18’e yükseldi. Dün bulunan iki naaşın kimlikleri de belli oldu.

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Filo Jet yolcu gemisi faciasında acı haberler gelmeye devam ediyor. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemiden geriye kalan kayıpları bulmak için sürdürülen çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

KKTC Başbakanlığı, bulunan naaşın kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla DNA çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

KKTCde Filo Jet faciasında 1 kişinin daha naaşı bulundu
Başlık ResmiKKTCde Filo Jet faciasında 1 kişinin daha naaşı bulundu

CAN KAYBI 18'E YÜKSELDİ

Son bulunan naaş ile faciadaki can kaybı 18’e yükselirken, kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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2 NAAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Dün ulaşılan 2 naaş üzerinde yapılan DNA incelemeleri sonucu naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğu belirlendi.

KKTCde Filo Jet faciasında 1 kişinin daha naaşı bulundu
Başlık ResmiKKTCde Filo Jet faciasında 1 kişinin daha naaşı bulundu

KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden dün yapılan açıklamada, iki naaşın batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmaları sırasında bulunduğu bildirilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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