Kütahya'da iki çocuk annesi kadın iş yerinde öldürüldü

Kütahya'da hediyelik eşya dükkanı işleten iki çocuk annesi Nalan Temelkıran, iş yerinde Salih T.'nin bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

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Olay, Kütahya'da hediyelik eşya satışının yapıldığı dükkanında meydana geldi. İki çocuk annesi 51 yaşındaki Nalan Temelkıran, iş yerinde bulunduğu sırada dükkana gelen Salih T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kütahyada iki çocuk annesi kadın iş yerinde öldürüldü

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Temelkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Temelkıran'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi.

Kütahyada iki çocuk annesi kadın iş yerinde öldürüldü

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Salih T.'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırma ve takip sonucunda şüphelinin Gaybiefendi Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Salih T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kütahyada iki çocuk annesi kadın iş yerinde öldürüldü

Nalan Temelkıran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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