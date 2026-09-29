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Dünya

Eğitim uçuşunda facia! Tu-95 düştü, 6 mürettebat öldü

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Eğitim uçuşunda facia! Tu-95 düştü, 6 mürettebat öldü
Başlık ResmiEğitim uçuşunda facia! Tu-95 düştü, 6 mürettebat öldü

Rusya'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu yapan Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü. Yerleşim olmayan bölgeye düşen uçaktaki 7 kişilik mürettebattan 6'sı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Rusya'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu yapan Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın yerleşim bulunmayan bir bölgeye düştüğü belirtti. Açıklamada, 7 kişilik mürettebattan 6'sının hayatını kaybettiği aktarıldı. Yaralanan 1 mürettebatın ise sağlık kuruluşuna sevk edildiği belirtildi.

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MÜHİMAMTSIZ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYORDU

Savunma Bakanlığı, uçağın mühimmatsız uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonunun bölgeye gönderildiği bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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