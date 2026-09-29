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Dünya

Zelenskiy'den çarpıcı iddia: Rusya’ya 10 bin Kuzey Kore askeri daha geliyor

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Zelenskiy'den çarpıcı iddia: Rusya’ya 10 bin Kuzey Kore askeri daha geliyor
Başlık ResmiZelenskiy duyurdu: Rusya’ya 10 bin Kuzey Kore askeri daha geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askeri bulunduğunu, 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, Rusya saflarında savaşan Kuzey Kore askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"RUSYA'YA 10 BİN ASKER DAHA KONUŞLANDIRILACAK"

Zelenskiy, "Bugün Ukrayna Savunma İstihbaratından Rusya'nın bundan sonra planladığı önlemlerle ilgili bir rapor aldım. Aslında Ruslar ek seferberliğe çoktan başladı, çeşitli yollarla askere aldıkları insan sayısını artırıyorlar. Ayrıca yabancıların işe alımını artırmayı planlıyorlar. Bu ülkelerin hükümetlerinin buna karşı önlem alması önemlidir. İlgili tüm hükümetleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili yeni verilere sahibiz. Şu anda Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askeri bulunuyor. Ayrıca 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlıklar sürüyor, bu askerler eğitimden geçirilmek ve daha sonra Rusya'ya gönderilmek üzere seçiliyor" dedi.

Zelenskiy duyurdu: Rusya’ya 10 bin Kuzey Kore askeri daha geliyor
Başlık ResmiZelenskiy duyurdu: Rusya’ya 10 bin Kuzey Kore askeri daha geliyor

"KUZEY KORE'DE DRON ÜRETİMİ BAŞLADI"

Zelenskiy, "Rusya buna karşılık diğer şeylerin yanı sıra teknolojiyle de ödeme yapıyor. Kuzey Kore'de Rusya'nın teknik desteğiyle Shahed tipi saldırı dronlarının üretimi başlatıldı. Kötülüğün yayılma biçimi ve dünyanın bir bölgesindeki hayat tehdidinin diğer bölgelere yayılma şekli işte budur. Bunun üstesinden ancak birlikte gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Buna karşı koyulmalı. Dünyanın Rusya'ya etkili yaptırımlar uyguladığı zamandan bu yana uzun süre geçti ve (ABD'deki) Lindsey Graham yasası, Avrupa Birliği yaptırımları ve dünyanın dört bir yanından gelen yaptırımlar bunu sağlayabilir. Ortaklarımızın şunu anlaması önemli: Bu gibi olaylar yaşandığında Ukraynalıların yanında durmaları ve Ukrayna'nın buna dayanabilmesi ve zamanı geldiğinde karşılık olarak yardım edebilmesi için somut paketler ve somut kararlarla destek olmaları gerekiyor. Bizimle, Ukrayna ile birlikte duran herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Zelenskiy duyurdu: Rusya’ya 10 bin Kuzey Kore askeri daha geliyor
Başlık ResmiZelenskiy duyurdu: Rusya’ya 10 bin Kuzey Kore askeri daha geliyor

Ukrayna ve Güney Kore verilerine göre Kuzey Kore, 2024'ten bu yana Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için tahminen 14 bin ila 15 bin asker gönderdi ve bunların çoğu Ukrayna'nın muhtemel bir saldırısını püskürtmeye yardımcı olmak için Kursk bölgesinde konuşlandırıldı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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