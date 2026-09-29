KYK burs ve kredi başvuruları, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerinin en çok takip ettiği başlıklardan biri oldu. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıflarda eğitimine devam edenler, başvuru takviminin ne zaman ilan edileceğini merak ediyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim öğrencilerine burs ve öğrenim kredisi desteği sağlıyor. Başvurular her yıl Bakanlık tarafından duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınırken öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler kamu kurumlarının verileriyle karşılaştırılarak değerlendiriliyor.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

29 Eylül 2026 itibarıyla 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da KYGM tarafından yayımlanmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Yeni dönem burs/kredi başvuru takvimi henüz ilan edilmedi.

KYK burs/kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru ekranı

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 dönemi için kesin KYK burs ve kredi başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçen yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi başvuruları 13 Ekim'de başlamış ve 17 Ekim saat 23.59'da sona ermişti.

KYK burs/kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru ekranı

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu hizmetinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden biriyle giriş yapabiliyor.

Başvuru sırasında öğrencinin ekonomik, sosyal ve öğrenim durumuna ilişkin bilgileri sisteme giriliyor. KYGM bu bilgileri ilgili kamu kurumlarından alınan verilerle kontrol ediyor. Başvuru sonucunda burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor.

KYK burs/kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru ekranı

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları başvuru yapabiliyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler de burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor ancak YÖKSİS'te öğrencilik bilgisi bulunmayanların ek öğrencilik teyidi işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine burs veya öğrenim kredisi veriliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri bu destekten yararlanamıyor. İkinci öğretim öğrencileri ise değerlendirme sonucunda şartları sağlamaları halinde burs veya kredi alabiliyor.

KYK burs/kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru ekranı

KYK BURSU NE KADAR 2026?

2026 yılı için belirlenen burs miktarı şu şekildeydi:

Ön Lisans 4.000 TL

Lisans 4.000 TL

Yüksek Lisans 8.000 TL

Doktora 12.000 TL

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