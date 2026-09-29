Ekonomik güven endeksi eylülde yükseldi
Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken, Eylül ayında yüzde 0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken, Eylül ayında yüzde 0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 111,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 83,0 değerini aldı.