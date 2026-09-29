Kıbrıs'ta batan gemide kaybolan kardeşlerin ağabeyinden yürek yakan sözler: Ölüsüne razıydım, bir parmak bile getiremedim

Kıbrıs’ta batan gemide kaybolan kardeşler Mustafa- Mahmut Demir için Hatay’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Acılı ağabey Türker Demir’in “Babama kardeşlerimi getireceğim diye söz vermiştim ama getiremedim. Ne ölüsünü ne de dirisini getirebildim. Bir parmak da olsa bile getiremedim. Babamdan özür diledim, ayaklarına kapanıp öptüm” sözleri yürek yaktı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide suda kaybolan ve cansız bedenlerine ulaşılamayan kardeşler Mustafa Demir ve Mahmut Demir için Hatay’da Harran Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenazede gözyaşları sel olurken, Kıbrıs'a giderek süreci takip eden ve kardeşlerini getiremediği için üzgün olduğunu belirten Türker Demir, yaşadıklarını anlattı.

Kıbrısta batan gemide kaybolan kardeşlerin ağabeyinden yürek yakan sözler: Ölüsüne razıydım, bir parmak bile getiremedim

"ÖLÜSÜNE BİLE RAZIYIM"

Demir, “Ben kardeşlerimi alıp Hatay'a geri götüreceğim diye söz vermiştim ama yapamadım. Götürmesem babamın yüzünü nasıl bakacaktım diye söylemiştim. Ben geri geldiğimde arabadan inemedim. Beni kardeşlerim kollarımdan tutup getirdiler. Babamın dizlerine kapıldım ama yine de yüzüne bakamadım. Ben ölüsüne bile razıyım ama onu da vermediler” diye konuştu.

Kıbrısta batan gemide kaybolan kardeşlerin ağabeyinden yürek yakan sözler: Ölüsüne razıydım, bir parmak bile getiremedim

“AYAKLARINA KAPANIP ÖPTÜM”

Üzüntüden babasını yüzüne bakamadığını belirten acılı ağabey Demir, şunları söyledi:

Ben babama kardeşlerimi getireceğim diye söz vermiştim ama getiremedim. Kardeşlerimin ne ölüsünü ne de dirisini getirebildim. Bir parmak da olsa bile onu da getiremedim. Babamdan özür diledim, ayaklarına kapanıp öptüm. Babamda oğlum bu senin elinde değil, eceli gelip aldı dedi.

Kıbrısta batan gemide kaybolan kardeşlerin ağabeyinden yürek yakan sözler: Ölüsüne razıydım, bir parmak bile getiremedim

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmış, Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti.

Kıbrısta batan gemide kaybolan kardeşlerin ağabeyinden yürek yakan sözler: Ölüsüne razıydım, bir parmak bile getiremedim

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurmuştu. Gemide yolculuk yapan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir suda kaybolmuştu. Kardeşlerin aramalarda izine ve cansız bedenlerine rastlanılamamıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIHatay

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