Çelikler Holding'den Tera açıklaması: 1 TL dahi çekmedik

Çelikler Holding, fon krizinin başrolündeki Tera ile ilgili yaptığı açıklamada, "Holding olarak grubumuzun, grup şirketlerimizin ve ortaklarımızın; Tera ve bunlara bağlı şirketlerle hiçbir ilgisi yoktur. Grubumuz, grup şirketlerimiz ve ortaklarımız söz konusu kuruluşlardan 1 TL dahi kâr, gelir veya herhangi bir finansal menfaat elde etmemiş; bu kuruluşlardan 1 TL dahi para çekmemiştir" denildi.

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Çelikler Holding, fon krizi sonrası kamuoyunda çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Çelikler'in Tera ile ilgili herhangi bir bağı olmadığı belirtildi.

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"1 TL DAHİ PARA ÇEKMEDİK"

Çelikler Holding'ten yapılan açıklamada, "'Çelikler Holding olarak grubumuzun, grup şirketlerimizin ve ortaklarımızın; Tera ve bunlara bağlı şirketlerle hiçbir ilgisi yoktur. Grubumuz, grup şirketlerimiz ve ortaklarımız söz konusu kuruluşlardan 1 TL dahi kâr, gelir veya herhangi bir finansal menfaat elde etmemiş; bu kuruluşlardan 1 TL dahi para çekmemiştir. Kamuoyunda yer alan ve gerçekleri yansıtmayan itibarımızı zedelemeye yönelik iftira, yalan ve ilişkilendirmelere itibar edilmemesini önemle rica eder, bu tür yalan haber ve paylaşımlar ile ilgili yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu, kamuoyunun bilgilerine sunarız.'' denildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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