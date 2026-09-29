İstanbul merkezli 6 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt üyeleri ile irtibatlarının olduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü, ardışık arama kayıtlarının bulunduğu ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet yaptıkları belirlendi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları olan, örgüt üyeleri ile irtibatları belirlenen, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü, ardışık arama kayıtları olan ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

6 İLDE OPERASYON YAPILDI

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de tespit ettikleri adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken şüpheliler işlemleri için emniyete sevk edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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