Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

Sosyal medyadaki drift şovu pahalıya patladı! Trafiği kilitleyen 10 araca toplam 566 bin lira ceza

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Gaziantep'te trafiğe açık yolu kapatıp düğün konvoyu eşliğinde drift atarak tehlike saçan trafik magandalarına polis ekiplerince toplam 566 bin lira ceza kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ihbar kabul edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, yolu kapatarak drift şovu yapan lüks aracın sürücüsüne 186 bin lira ceza kesip aracı 30 gün trafikten men ederken, konvoyda trafiği kilitleyen diğer 9 araca da ağır cezai işlemler uyguladı. Toplamda yarım milyon lirayı aşan rekor cezanın kesildiği olayda birçok araç trafikten men edilerek otoparka çekilirken, gözaltına alınan lüks aracın sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI"
MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı
FUTBOLA DEV OPERASYON!
FUTBOLA DEV OPERASYON!
MHK Başkanı ve 6 üye gözaltına alındı
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
Koç'un Gündoğdu isyanı paylaşım rekoru kırıyor
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammında hesap değişti
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
2 kritik veri için nefesler tutuldu
TARİH BELLİ OLDU
TARİH BELLİ OLDU
Yerli telefonda ilk model 2027’nin ilk yarısında satışta
"İKİNCİ HAYATIMA BAŞLADIM"
Üşüttü sanmışlardı, gerçek bambaşka çıktı
GÖZLERİNİ OYUP DARBETTİ
GÖZLERİNİ OYUP DARBETTİ
Engelli bakım merkezinde dehşet
'BU KADAR BASİT'
'BU KADAR BASİT'
"Büyük hata" dedi, flaş Berke çağrısı geldi
HER BİRİ GÜN GÜN ÇÖKÜYOR!
HER BİRİ GÜN GÜN ÇÖKÜYOR!
40 dükkanda korkutan görüntü! Esnaf diken üstünde
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
GALATASARAYLILARI MEST ETTİ
Mancini, Bursa'da stattan ayrılırken tek kelime söyledi
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ KAMERADA
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ KAMERADA
Sular altında kalan sokakta köpekbalığı yüzdü
"ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKEDE"
Okul duvarına yazdılar, mahalleli isyan etti
ÜNLÜ ÇİFTTEN DUBAİ HAMLESİ
ÜNLÜ ÇİFTTEN DUBAİ HAMLESİ
Fon soruşturması öncesi oturum izni başvurusu yapmışlar
ŞÜPHELİLER EN YAKININDAN ÇIKTI
ŞÜPHELİLER EN YAKININDAN ÇIKTI
Ünlü gazetenin yöneticisine silahlı saldırı! Zamanı ise mânidar
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
BES’İ OLANLAR DİKKAT!
Birikimler için altın ve borsa uyarısı geldi
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Doktor Tamer soruşturmanın kilit ismiydi
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
ZAM ŞAMPİYONU ŞAŞIRTTI!
Fiyatı bir ayda yüzde 60 yükseldi
ŞEHRİ BAŞTAN BAŞA SARDILAR
ŞEHRİ BAŞTAN BAŞA SARDILAR
Sel felaketinin ardından kabus gibi görüntüler
BİR ARSAYI 20 KİŞİYE SATMIŞLAR!
BİR ARSAYI 20 KİŞİYE SATMIŞLAR!
TOKİ tuzağıyla 95 milyon liralık vurgunda 7 tutuklama
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş'ta ikinci Semih vakası: Montella'nın tercihleri tartışma çıkardı
İkinci Semih vakası: Montella yine tartışma çıkardı
Kaydet
Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu
Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara iniyor! İlk seferin tarihi belli oldu
Kaydet
Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli yağış taşkına neden oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli yağış taşkına neden oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.