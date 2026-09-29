Sosyal medyadaki drift şovu pahalıya patladı! Trafiği kilitleyen 10 araca toplam 566 bin lira ceza

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Gaziantep'te trafiğe açık yolu kapatıp düğün konvoyu eşliğinde drift atarak tehlike saçan trafik magandalarına polis ekiplerince toplam 566 bin lira ceza kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ihbar kabul edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, yolu kapatarak drift şovu yapan lüks aracın sürücüsüne 186 bin lira ceza kesip aracı 30 gün trafikten men ederken, konvoyda trafiği kilitleyen diğer 9 araca da ağır cezai işlemler uyguladı. Toplamda yarım milyon lirayı aşan rekor cezanın kesildiği olayda birçok araç trafikten men edilerek otoparka çekilirken, gözaltına alınan lüks aracın sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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