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3. Sayfa

Art arda saldırdı, sırtına bıçak kırdı! "Seni öldüreceğim" sözleri delil sayıldı

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Antalya'da cezaevinden izinli çıkan eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralanan Özge Çelik'e ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, saldırı sırasında "Seni öldüreceğim" diyen O.K.'nin, bıçak kırılmasına rağmen eylemini sürdürdüğünü değerlendirerek "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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21 Haziran'da Gazipaşa ilçesindeki Fidanlık mevkiinde, eşinden ayrılan bir çocuk annesi Özge Çelik (32), bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı O.K. hakkında tehdit, hakaret ve darp iddialarıyla farklı tarihlerde şikayetçi oldu.

CEZAEVİNDEN İZNLİ ÇIKIP BIÇAKLA SALDIRDI

Çelik'in bu süreçte O.K. hakkında art arda tedbir ve uzaklaştırma kararları aldırdığı öğrenildi. Başka dosyalar kapsamında Samsun'da cezaevinde bulunan O.K., izinli olarak dışarı çıktıktan sonra Gazipaşa'ya geldi. Olay günü iş arkadaşlarıyla birlikte Fidanlık mevkiine giden Çelik ile O.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K.'nin yanında bulunan bıçakla Çelik'e saldırdığı ileri sürüldü.

Art arda saldırdı, sırtına bıçak kırdı! Seni öldüreceğim sözleri delil sayıldı
Başlık ResmiArt arda saldırdı, sırtına bıçak kırdı! Seni öldüreceğim sözleri delil sayıldı

SALDIRGAN BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI

Başından, sırtından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Çelik, saldırı sırasında KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu. Çevrede bulunanlar olaya müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik tedavi altına alınırken, O.K. polis ekiplerince yakalandı. O.K., bu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da ayrıca tutuklandı.

ART ARDA SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede saldırının ayrıntılarına da yer verildi. Buna göre O.K., tartışma sırasında Çelik'in üzerine yürüyerek karnına yumruk attı. Ardından genç kadını saçından tutup "Seni öldüreceğim" diyen O.K.'nin, cebinden çıkardığı bıçağı Çelik'in sırtına birkaç kez sapladığı belirtildi. Çelik'in yanında bulunan 3 kişinin O.K.'ye müdahale ederek saldırıyı engellemeye çalıştığı ancak elindeki bıçak nedeniyle başarılı olamadıkları kaydedildi.

Art arda saldırdı, sırtına bıçak kırdı! Seni öldüreceğim sözleri delil sayıldı
Başlık ResmiArt arda saldırdı, sırtına bıçak kırdı! Seni öldüreceğim sözleri delil sayıldı

SON DARBEDE BIÇAK SIRTINDA KIRILDI

İddianamede, O.K.'nin Çelik'e son kez bıçakla vurmak istediği sırada bıçağın kesici kısmının genç kadının sırtında kırıldığı, sap kısmının ise elinde kaldığı belirtildi. Çelik'in bunun üzerine kaçmaya çalıştığı, O.K.'nin ise genç kadının peşinden gittiği, elinde kalan bıçak sapıyla Çelik'in başının çeşitli noktalarına vurduğu, yüzüne tekme attığı ve saçından tutarak darbetmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Çelik hakkında düzenlenen adli muayene raporu da iddianameye girdi. Raporda, genç kadının başında çok sayıda kesi bulunduğu, sırtının sol tarafında ve sol kürek kemiğinin altında 3 santimetreden derin yaralar oluştuğu kaydedildi. Yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu bildirildi.

"BIÇAK KIRILMASAYDI YAŞAMA ŞANSIM YOKTU"

Özge Çelik, olayın ardından yaptığı açıklamada yaşadığı saldırıyı anlatmıştı. Çelik, "Darbelerin hepsi kırılan bıçağın kalan kısmıyla gerçekleşti. O bıçak kırılmasaydı zaten yaşama şansım yoktu. Saldırı sırasında da bana sürekli ‘Seni öldüreceğim, öleceksin' diyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Art arda saldırdı, sırtına bıçak kırdı! Seni öldüreceğim sözleri delil sayıldı
Başlık ResmiArt arda saldırdı, sırtına bıçak kırdı! Seni öldüreceğim sözleri delil sayıldı

BİLİNÇLİ SALDIRDIĞINI İNKAR ETTİ

O.K. ise soruşturma aşamasındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Olay yerine Çelik'i bıçaklamak amacıyla gitmediğini savunan O.K., taraflar arasında alacak verecek meselesi bulunduğunu ileri sürdü. O.K., olay sırasında kendisine taş atıldığını, bunun üzerine cebindeki bıçağı çıkardığını ve bıçağın taşa vurması sonucu kırıldığını öne sürdü. Çevresindekilere karşı kendisini savunduğunu belirten O.K., bıçağı herkese doğru savurduğunu ve Çelik'in bu sırada yaralandığını düşündüğünü söyledi.

Savcılık, Çelik'in ve olay yerindeki tanıkların beyanları ile adli muayene raporunu birlikte değerlendirdi. İddianamede, taraflar arasında olay öncesinde husumet bulunması, saldırıda kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli olması, darbe sayısı ve şiddeti ile bıçaklanan bölgelerin hayati önem taşıması üzerinde duruldu. O.K.'nin saldırı sırasında "Seni öldüreceğim" demesi, bıçak kırılmasına rağmen eylemini sürdürmesi, saldırının çevredeki kişilerin müdahalesi ve Çelik'in kaçmasıyla sona ermesi de değerlendirmeye alındı.

Savcılık, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde O.K.'nin "öldürme kastıyla hareket ettiğinin açık olduğu" kanaatine vararak, sanığın "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinin kabul edilmesiyle O.K. hakkında Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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