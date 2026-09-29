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Spor

Serdal Adalı'nın yeni yönetimi netleşiyor: Hakan Daltaban'dan beklenmedik cevap

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Serdal Adalı'nın yeni yönetimi netleşiyor: Hakan Daltaban'dan beklenmedik cevap
Başlık ResmiSerdal Adalının yeni yönetimi netleşiyor: Hakan Daltabandan beklenmedik cevap

Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde Başkan Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesi şekillenmeye başladı. İkinci Başkan Hakan Daltaban, Futbol Komitesi ve Sportif A.Ş. ile ilgili teklife cevap verdi.

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Siyah-beyazlı kulüpte 4 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü kongreye tek aday olarak girecek Serdal Adalı, yeni yönetim kurulu listesi için çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut yönetimde "ikinci başkan" olarak görev yapan Hakan Daltaban'ın yeni listede yer almayacağı belirtildi.

Serdal Adalı
Başlık ResmiSerdal Adalı

DALTABAN'DAN ADALI'YA RET

Sözcü'de yer alan habere göre; yeni yönetimde yer almayacağı kararı iletilen Daltaban'a, Futbol Komitesi ve Sportif A.Ş.'de görevine devam etmesi yönünde teklif yapıldı. Daltaban ise bu teklifi kabul etmedi.

Hakan Daltaban
Başlık ResmiHakan Daltaban

KÜÇÜKEMRE VE RODOPLU LİSTEDE

Beşiktaş'ta Başkan Adalı'nın daha güçlü bir yönetim oluşturmak, sıcak para sağlamak ve kulübü mali açıdan rahatlatacak isimlerle yoluna devam etmek istediği belirtildi. Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde Leman Özgür Rodoplu ve Aslan Küçükemre'nin yer almasının netleştiği öğrenildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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