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Yaşam

Güneydoğu'da TEKNOFEST heyecanı: KAAN ilk kez sahnelenecek

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Güneydoğu'da TEKNOFEST heyecanı: KAAN ilk kez sahnelenecek
Başlık ResmiGüneydoğuda TEKNOFEST heyecanı: KAAN ilk kez sahnelenecek

TEKNOFEST Güneydoğu, bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda kapılarını açıyor. 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasındaki festivalde hava gösterileri, teknoloji yarışmaları ve millî savunma araçları ziyaretçilerle buluşacak.

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Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali, TEKNOFEST Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Eylül-4 Ekim arasında yapılacak. 191 bin metrekare alanda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Güneydoğuda TEKNOFEST heyecanı: KAAN ilk kez sahnelenecek
Başlık ResmiGüneydoğuda TEKNOFEST heyecanı: KAAN ilk kez sahnelenecek
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ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçlarının sergileneceği festivalin gözdesi ise millî muharip uçağımız KAAN. Bire bir ölçekte yapılan uçak, ihtişamıyla göz kamaştırıyor.

Öte yandan, festival kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmaları için binlerce takım ve 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvuruda bulundu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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