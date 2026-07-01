Wimbledon 2026'da korta çıkan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci turda Claire Liu ile karşı karşıya geldi. Zeynep Sönmez'in tur atlayıp atlamadığı, maç sonucu ve Wimbledon'daki son durumu tenis tutkunları tarafından araştırılıyor.

Wimbledon 2026'da Türkiye'yi temsil eden Zeynep Sönmez, ikinci tur mücadelesinde ABD'li Claire Liu ile kozlarını paylaştı. Maçın tamamlanmasının ardından milli tenisçinin turnuvadaki son durumu ve bir üst tura yükselip yükselmediği sporseverler tarafından merak edilmeye başlandı.

ZEYNEP SÖNMEZ ELENDİ Mİ?

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlar ikinci turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Dünya sıralamasında 51. basamakta yer alan Zeynep, klasmanın 146. sırasında bulunan rakibi karşısında istediği sonucu alamadı.

Zeynep Sönmez elendi mi, tur atladı mı? Wimbledon maçı sonucu

İlk sette iki tenisçi de servis oyunlarını korurken skor 5-5'e kadar dengede ilerledi. Setin son bölümünde oyunun kontrolünü eline alan Claire Liu, ilk seti 7-5 kazanarak karşılaşmada avantajı yakaladı. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren ABD'li tenisçi, 6-3'lük skorla seti ve maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Böylece Zeynep Sönmez'in Wimbledon serüveni ikinci turda sona erdi.

Zeynep Sönmez elendi mi, tur atladı mı? Wimbledon maçı sonucu

ZEYNEP SÖNMEZ TUR ATLADI MI?

Wimbledon ana tablosunda ikinci tur mücadelesine çıkan Zeynep Sönmez, Claire Liu karşısında aldığı mağlubiyetin ardından organizasyonda yoluna devam edemedi. Karşılaşmayı 7-5 ve 6-3'lük setlerle kaybeden milli tenisçi, turnuvaya ikinci turda veda etti.

Zeynep Sönmez elendi mi, tur atladı mı? Wimbledon maçı sonucu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasında mücadele eden Zeynep Sönmez, ana tabloda Türkiye'yi temsil eden isimlerden biri olarak korta çıktı. İkinci tur performansıyla dikkat çeken milli sporcu, rakibi karşısında istediği sonucu alamasa da Wimbledon'daki mücadelesini ikinci turda tamamladı.

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