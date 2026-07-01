Türkiye'de 189 siyasi parti faaliyet gösterdiğini ilan eden Yargıtay, partilerin üye sayılarına ilişkin de son bilgileri paylaştı. Buna göre AK Parti 11 milyon 709 bin üyeyle birinci sırada bulunurken, CHP ise ikinci sırada yer alıyor. AK Parti'nin üye sayısını bir yılda 831 bin artırması, CHP'nin ise 23 bin üye kaybetmesi dikkat çekti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlara göre Türkiye'de 189 siyasi parti faaliyet gösteriyor.

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, AK Parti 11 milyon 709 bin 913 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

CHP İKİNCİ SIRADA

Partilerin üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 709 bin 913 üye ile ilk sırada bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 879 bin 973 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 501 bin 122, İyi Parti'nin 385 bin 25, DEM Parti'nin 17 bin 60, Saadet Partisi'nin 374 bin 724 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 703 bin 85 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Parti'nin 302 bin 852, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 123 bin 338, Büyük Birlik Partisi'nin ise 115 bin 49 üyesi yer alıyor.

Anayasa Mahkemesinde tamamen kapatılması istemiyle davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı da 3 bin 593.

Siyasi partilerin üye sayıları, her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında güncellenerek ilan ediliyor.

SİYASİ PARTİLERİN SON 1 YILLIK ÜYE DEĞİŞİM TABLOSU

(Temmuz 2025 - Temmuz 2026)

Sıra Siyasi Parti Temmuz 2025 Üye Sayısı Temmuz 2026 Üye Sayısı Üye Artış / Azalış Sayısı (Fark) Üye Değişim Oranı Durum 1 AK PARTİ 10.878.733 11.709.913 +831.180 %+7,64 📈 Artış 2 SAADET PARTİSİ 246.842 374.724 +127.882 %+51,81 📈 Artış 3 ANAHTAR PARTİ 42.851 142.083 +99.232 %+231,57 📈 Artış 4 YENİDEN REFAH PARTİSİ 650.073 703.085 +53.012 %+8,15 📈 Artış 5 MHP 497.428 501.122 +3.694 %+0,74 📈 Artış 6 ZAFER PARTİSİ 72.423 74.399 +1.976 %+2,73 📈 Artış 7 TİP 36.044 35.130 -914 %-2,54 📉 Düşüş 8 GELECEK PARTİSİ 62.243 59.361 -2.882 %-4,63 📉Düşüş 9 DEVA PARTİSİ 129.112 123.338 -5.774 %-4,47 📉Düşüş 10 İYİ PARTİ 392.803 385.025 -7.778 %-1,98 📉Düşüş 11 DEMOKRAT PARTİ 315.786 302.852 -12.934 %-4,10 📉Düşüş 12 CHP 1.903.432 1.879.973 -23.459 %-1,23 📉Düşüş

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