Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 yatırım programı kapsamında Malatya’da hızlı tren ve şehir hastanesi projeleri için ilgili kurumlara talimat verdi. Hızlı tren müjdesini duyuran AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, sürecin Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarafından da yakından takip edildiğini söyledi. Projeye dair detaylar ise henüz netleştirilmedi.

Şehirlerarası ulaşımda günlük hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran, yolculuk süresini daha aza indiren Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleri tüm hızıyla sürerken, bir il için daha müjde verildi.

350 bin nüfuslu kent için müjde! Bir ile daha hızlı tren geliyor! Cumhurbaşkanı 2027 için talimatı verdi

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızlı tren ve şehir hastanesi projeleri için ilgili kurumlara 2027 yatırım programı kapsamında talimat verdiğini açıkladı.

350 bin nüfuslu kent için müjde! Bir ile daha hızlı tren geliyor! Cumhurbaşkanı 2027 için talimatı verdi

MALATYA İÇİN HIZLI TREN MÜJDESİ

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Malatya'nın hızlı tren ve şehir hastanesi taleplerinin gündeme alındığını söyleyen Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gerekli yönlendirmelerin yapıldığını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in süreci takip ettiğini belirten Tüfenkci, Malatyalılara hızlı tren müjdesini duyurdu.

2027'DE HEDEFLENİYOR

Yüksek Hızlı Tren dışında Malatya için şehir hastanesi projesi de gündemde. Tüfenkci, yatırımın 2027 programına alınmasının beklendiğini söylerken, Malatya Adli Tıp Kurumu binasının ihalesinin yapıldığını, yeni yapıda farklı ihtisas dairelerinin yer alacağını da açıkladı.

350 bin nüfuslu kent için müjde! Bir ile daha hızlı tren geliyor! Cumhurbaşkanı 2027 için talimatı verdi

SİVAS AKTARMALI YHT VARDI

Öte yandan Malatya'da doğrudan şehre kadar gelen bir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı bulunmuyor. Şehir, Malatya-Sivas arasında işleyen bölgesel trenler aracılığıyla YHT ağına entegre edilmiş durumda.

Malatya'dan hareket eden bölgesel trenlerle Sivas'a ulaşım imkanı bulunurken, aynı zamanda Ankara ile İstanbul yönündeki yüksek hızlı trenlere aktarma yapabilme imkanı da var. Malatya-Sivas arasındaki bölgesel tren yolculuğu ise yaklaşık 3 saat 40 dakika sürüyor.

350 bin nüfuslu kent için müjde! Bir ile daha hızlı tren geliyor! Cumhurbaşkanı 2027 için talimatı verdi

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