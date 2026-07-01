Yemen’in Balhaf limanı açıklarında seyreden bir ticaret gemisi, roketatar taşıyan silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Geminin köprü üstünde hasar meydana gelirken, mürettebat güvenli sığınağa kaçarak yara almadan kurtuldu.

İngiliz Deniz Ticareti Yönetimi (UKMTO) tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Yemen'in Balhaf limanının 76 deniz mili güneyinde meydana geldi.

İçinde roketatar ve hafif silahlar bulunan 4 kişilik bir bot, seyir halindeki ticaret gemisine hızla yaklaştı.

Saldırganlar gemiye ateş açarak kaptan köşküne ve geminin yan bölmelerine hafif hasar verdi.

Kızıldeniz'de ticaret gemisine saldırı! Mürettebat sığınağa kaçtı

MÜRETTEBAT GÜVENLİ BÖLGEDE

Saldırı anında acil durum protokolünü uygulayan gemi kaptanı ve mürettebatı, gemi içindeki zırhlı güvenli bölgeye sığınmayı başardı. Gelen ilk bilgilere göre tüm mürettebatın durumunun iyi olduğu ve olayda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

TEHDİT BÖLGEDE DEVAM EDİYOR

Gemiyi hedef alan silahlı bot, saldırının ardından ticaret gemisinden uzaklaştı. Ancak UKMTO, söz konusu şüpheli botun halen aynı bölgede faaliyet göstermeye devam ettiğini ve rotadaki diğer gemiler için ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

Bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, Aden Körfezi ve Kızıldeniz hattında seyredecek tüm ticari gemilere "maksimum dikkatli olunması" ve şüpheli her hareketliliğin acilen bildirilmesi tavsiye edildi.

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