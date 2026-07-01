2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak. Maç öncesi ''Demokratik Kongo-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda?'' merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de netleşmeye başladı.

Turnuvaya Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlayan İngiliz ekibi, ikinci maçında Gana ile golsüz berabere kaldı. Son grup karşılaşmasında ise Panama'yı 2-0 mağlup eden İngiltere, topladığı 7 puanla grubunu lider tamamlayarak doğrudan Son 32 Turu'na yükseldi. 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan'ın bulunduğu grupta mücadele eden Demokratik Kongo Portekiz ile 1-1 berabere kaldı, Kolombiya'ya tek gol farkla mağlup oldu ve son maçında Özbekistan'ı 3-1 yenerek 4 puana ulaştı. En iyi grup üçüncüleri arasında yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda eleme turuna yükselme başarısı gösterdi. Peki, Demokratik Kongo-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda?

Demokratik Kongo-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

DEMOKRATİK KONGO-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Mücadele 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak.

Normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatma bölümü oynanacak, eşitliğin devam etmesi halinde ise turu geçen ekip seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Demokratik Kongo-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

DEMOKRATİK KONGO-İNGİLTERE MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynanacak Dünya Kupası Son 32 Turu mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma ayrıca Tabii platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

Demokratik Kongo-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

DEMOKRATİK KONGO-İNGİLTERE MUHTEMEL 11

İngiltere: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Saka, Gordon, Kane

Demokratik Kongo: Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku, Moutoussammy, Mukau, Kayembe, Wissa, Bakambu

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