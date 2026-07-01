Son dakika deprem haberlerini takip eden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına cevap arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, 1 Temmuz Çarşamba günü meydana gelen sarsıntıların ayrıntılarını ortaya koyuyor.

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler, AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyurulmaya devam ediyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve meydana geldiği saat bilgilerini resmi kurumların paylaştığı veriler üzerinden takip ediyor. İşte 1 Temmuz 2026 son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'ın paylaştığı verilere göre 1 Temmuz Çarşamba günü saat 15.03'te Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.66 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise aynı depremi Girit Adası (Akdeniz) açıklarında meydana gelen 4.4 büyüklüğünde bir deprem olarak duyurdu. Kandilli'nin ölçümüne göre sarsıntının derinliği 15.7 kilometre olarak kaydedildi.

1 Temmuz 2026 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

1 TEMMUZ 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 1 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesinde gün içerisinde farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntılar da yer aldı. Saat 15.03'te Ege Denizi'nde 4.3, saat 09.31'de Van'ın Çatak ilçesinde 3.6, saat 01.14'te ise Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3.5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

1 Temmuz 2026 AFAD son depremler listesi

Son depremlere ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından gün boyunca anlık olarak güncelleniyor. Vatandaşlar, hissettikleri sarsıntılara ilişkin en güncel verilere resmi kurumların son depremler sayfaları üzerinden ulaşabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası