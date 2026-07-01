Depremle sarsılan Venezuela'da korkutan manzara! Gökyüzü kırmızıya büründü
Peş peşe depremlerle sarsılan Venezuela'da gökyüzü kan kırmızısına döndü. Yaşanan felaketin ardından 6 gün sonra meydana gelen olay, depremzedeleri endişeye sürüklerken, uzmanlardan konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere kullanıcılardan 'kıyamet alameti' yorumları geldi.
- 24 Haziran'da Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi ve bu depremler sonucu 1.943 kişi hayatını kaybetti, 10.571 kişi yaralandı.
- Yaklaşık 58.870 binanın hasar gördüğü veya yıkıldığı tahmin ediliyor.
- Depremin altı gün sonrasında Caracas semalarında görülen yoğun kırmızı renk, depremzedeler arasında endişeye yol açtı.
- Uzmanlar, gökyüzündeki bu değişimin "Candilazo" veya "arrebol crepuscular" olarak adlandırılan, gün batımında güneş ışınlarının atmosferde daha uzun yol kat etmesiyle oluşan doğal bir atmosfer olayı olduğunu açıkladı.
- Bu renklenmenin, yüksek nem, yoğun bulutlar ve özellikle Sahra Çölü'nden taşınan toz parçacıkları tarafından güçlendirilebildiği belirtildi.
- Bilim insanları, olayın depremlerle doğrudan bağlantılı olmadığını ve klasik bir optik ile meteorolojik olay olduğunu vurguladı.
Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler ülkede ağır hasara neden oldu. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 1.943’e yükseldiğini, 10 bin 571 kişinin de yaralandığını açıkladı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacıları da yayımladıkları değerlendirmede, ikiz depremler nedeniyle yaklaşık 58 bin 870 binanın hasar gördüğünü veya yıkıldığını tahmin edildiğini bildirdi.
Felaketin üzerinden altı gün geçtikten sonra Caracas semalarında ortaya çıkan yoğun kırmızı renk ise depremzedeler arasında yeni bir endişeye neden oldu. Kaydedilen görüntülerde kent ışıkları, dağlar ve bulutlar kırmızı-turuncu tonlarla kaplanırken, bazı sosyal medya kullanıcıları olayı “kıyamet alameti” olarak yorumladı.
UZMANLAR NEDENİNİ AÇIKLADI
Meteoroloji uzmanları ise gökyüzündeki bu değişimin doğal bir atmosfer olayı olduğunu belirtti. “Candilazo” ya da “arrebol crepuscular” olarak adlandırılan bu olayda, gün batımı sırasında güneş ışınlarının atmosferde daha uzun bir yol kat ettiği belirtildi. Bu süreçte kısa dalga boyuna sahip mavi ve mor ışıklar Rayleigh saçılmasıyla dağılıyor. Daha uzun dalga boyuna sahip kırmızı ve turuncu ışıklar ise atmosferden geçerek daha belirgin hale geliyor.
SAHRA’DAN TAŞINAN TOZ PARÇALARI RENKLERİ BELİRGİNLEŞTİRİYOR
Uzmanlara göre yüksek nem, yoğun bulutlar ve özellikle Sahra Çölü’nden taşınan toz parçacıkları bu renkleri daha da güçlendirebiliyor. Karayipler ve kuzey Güney Amerika’da bu dönemde görülen toz taşınımları da kırmızı tonların yoğunlaşmasına neden olabiliyor.
Öte yandan bilim insanları, olayın depremlerle doğrudan bağlantılı olmadığını vurguladı.
Deprem kaynaklı nadir görülen “deprem ışıkları” gibi olaylar bulunsa da Caracas’taki görüntülerin klasik bir optik ve meteorolojik olay olduğu belirtildi. Deprem sonrası havaya karışan tozların küçük bir etkisi olabileceği, ancak ana nedenin Sahra tozu ve gün batımı koşulları olduğu ifade edildi.
Kırmızı gökyüzü görüntüleri, büyük deprem travmasını yaşayan Venezuela halkında korkuya yol açsa da uzmanlar paniğe gerek olmadığını açıkladı. Görüntüler kısa sürede yayılarak viral hale geldi.