İhlas Haber Ajansı
Zeynep Sönmez'den Wimbledon'a ikinci turda veda
Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ikinci turunda milli sporcu Zeynep Sönmez, 1 saat 29 dakika süren karşılaşmada ABD'li raket Claire Liu'ya 2-0 yenilerek, organizasyona veda etti.
Özetle DinleZeynep Sönmez'den Wimbledon'a ikinci turda veda
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Türk tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tek kadınlar ikinci turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.
- Zeynep Sönmez, güncel dünya sıralamasının 51'inci basamağında bulunuyor.
- Rakibi Claire Liu, klasmanın 146'ncı basamağında yer alıyor.
- İlk seti Claire Liu 7-5 kazandı. İkinci seti de Liu, 6-3 alarak maçı 2-0 kazandı.
- Karşılaşma 1 saat 29 dakika sürdü.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51'inci basamağında bulunan Zeynep Sönmez, tek kadınlar ikinci tur maçında klasmanın 146'ncı basamağındaki ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.
İlk setin son bölümünde 5-5 eşitlik yaşanırken; setin sonunu iyi oynayan Claire Liu, 7-5'lik üstünlükle 1-0 öne geçti. İkinci sette iyi servis atan Claire Liu, seti 6-3, maçı da 2-0 kazandı ve turu geçen taraf oldu.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 1 saat 29 dakika süren karşılaşmayı kaybeden Zeynep Sönmez, Wimbledon'a ikinci turda veda etti.
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