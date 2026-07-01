Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ikinci turunda milli sporcu Zeynep Sönmez, 1 saat 29 dakika süren karşılaşmada ABD'li raket Claire Liu'ya 2-0 yenilerek, organizasyona veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51'inci basamağında bulunan Zeynep Sönmez, tek kadınlar ikinci tur maçında klasmanın 146'ncı basamağındaki ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.

Zeynep Sönmez

İlk setin son bölümünde 5-5 eşitlik yaşanırken; setin sonunu iyi oynayan Claire Liu, 7-5'lik üstünlükle 1-0 öne geçti. İkinci sette iyi servis atan Claire Liu, seti 6-3, maçı da 2-0 kazandı ve turu geçen taraf oldu.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 1 saat 29 dakika süren karşılaşmayı kaybeden Zeynep Sönmez, Wimbledon'a ikinci turda veda etti.

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