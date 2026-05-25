Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablodan katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı rakibi Daria Kasatkina'ya 2-0 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ta ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 53 numarası Daria Kasatkina ile karşılaştı.

Zeynep Sönmez

Milli tenisçi, bu sene 130'uncu defa düzenlenen dünyanın en prestijli 4 grand slam turnuvasından biri olan Roland Garros'nun ilk turunda Avustralyalı rakete 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek, organizasyona veda etti.

