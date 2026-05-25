Anadolu Ajansı
Fransa Açık heyecanı: Zeynep Sönmez'den erken veda
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablodan katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı rakibi Daria Kasatkina'ya 2-0 yenilerek elendi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın ilk turunda dünya 53 numarası Daria Kasatkina'ya yenilerek, turnuvadan elendi.
- Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi.
- Fransa Açık'ın ilk turunda Daria Kasatkina ile karşılaşan Sönmez, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kaybetti.
Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ta ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 53 numarası Daria Kasatkina ile karşılaştı.
Milli tenisçi, bu sene 130'uncu defa düzenlenen dünyanın en prestijli 4 grand slam turnuvasından biri olan Roland Garros'nun ilk turunda Avustralyalı rakete 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek, organizasyona veda etti.
