Türkiye Gazetesi
TFF resmen duyurdu: Küme düşürüldü!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu'nun belirtilen süre içerisinde 2'nci Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3'üncü Lig'e düşürülmesine karar verildiğini duyurdu.
Özetle DinleTFF resmen duyurdu: Küme düşürüldü!
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Spor az önce
Ege temsilcisi Altınordu, 2. Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri belirtilen süre içerisinde sisteme yüklememesi ve profesyonel liglere katılmama kararı alması nedeniyle 3. Lig'e düşürüldü.
- Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımlar 3. Lig'e düşürülecek.
- Altınordu FK'nın yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup'ta fikstür 17 takımlı olarak çekilecek.
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Ege temsilcisi Altınordu'nun belirtilen süre içerisinde 2'nci Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3'üncü Lig'e düşürülmesine karar verildi.
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TFF'den yapılan açıklamada, "2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3'üncü Lig'e düşürülmelerine, Altınordu FK'nın yer aldığı 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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